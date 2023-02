Gabriel Heinze: “Todos tienen que estar involucrados, comprometidos”

El Gringo no confirmó el equipo que enfrentará a Defensa aunque aseguró que tiene a disposición a Cristian Ferreira, Marcos Portillo, recuperados de distintas lesiones, y a Ángelo Martino y Jonathan Menéndez, refuerzos recientemente llegados. "Va a ser un partido complejo y abierto", confió

Gabriel Heinze no le escapa a ninguna pregunta, aunque lógicamente no confirma nunca el equipo y las respuestas tienen más profundidad si se trata de temas futbolísticos generales que si tienen que ver con nombres propios. De cara al partido ante Defensa y Justicia, el Gringo anticipó que tiene todo el plantel a disposición, incluidos los recién llegados Ángelo Martino y Jonathan Menéndez, y los lesionados recuperados: Cristian Ferreira, Marcos Portillo y Guillermo Balzi.

“Todo fue normal en estos días. Queda mañana (por el viernes) para retocar algunas cosas. En general ya hemos visto todo y como siempre digo, el equipo lo sabrán los jugadores una vez que estemos seguros”, señaló Heinze en conferencia.

El entrenador confirmó que intentará sumar un refuerzo más por la lesión de Francisco González, y si bien no indicó el puesto, su idea es buscar un volante.

“Hay una posibilidad de incorporar por la lesión de Panchito y estamos trabajando. No está fácil porque ya están todos los planteles armados. La posición la tengo bastante clara. Estamos viendo con el presidente”, confió.

A la hora de hablar de los refuerzos que llegaron, algunos con apuestas económicas importantes de parte del club, el DT indicó: “Lo que nosotros hacemos es armar un equipo. Las inversiones se tienen que hacer y con el tiempo se verá si fueron grandes o pequeñas”.

En cuanto a lo futbolístico, el Gringo prevé que ante Defensa el partido será más abierto. “El partido con Vélez no iba a ser abierto sino que iba a ser cerrado y trabado. Creo que así fue. Este partido creo que va a ser distinto porque los dos equipos van a tratar de imponer sus condiciones y jugar”, destacó”.

“Va a ser complejo el partido con Defensa y Justicia. Ellos tienen una forma de muchos años pero ahora tienen un entrenador que impone su forma y lo está demostrando. Va a ser un partido de ida y vuelta, abierto. El calor es una condición para los dos. Los jugadores deben luchar e imponerse”, amplió.

Y agregó: “Lo que más nos interesa es estar bien posicionados para estar cerca de los jugadores y tratar de mantener la pelota”.

Un puesto muy importante en el esquema de Newell’s es el volante interno, donde Heinze tiene muchas variantes a partir de recuperar a Ferreira, Portillo y Balzi.

“Los internos tienen más compromiso en la construcción pero también tienen que llegar a un posicionamiento más alto. También depende de los rivales, a veces nuestros internos más ofensivos están más atrás y cuesta más. En el partido anterior (con Platense) nos faltó ese interno un poco más alto. En el segundo tiempo hubo más participación del interno pisando el área, pero el rival también juega, las cosas a veces se dan y a veces no se dan”, sostuvo.

Uno de los refuerzo que podría ser titular es Jonathan Menéndez, a quien el Gringo tenía en carpeta desde su llegada. “Menéndez es un chico ofensivo, con buenas características. Hacía mucho que lo seguíamos, era uno de los jugadores que teníamos apuntado con Horacio (García) cuando hacíamos el análisis. Lo veo como extremo”, destacó.

En cuanto a Pablo Pérez y sus chances de estar desde el inicio, el DT estuvo lejos de despejar dudas. “Todos tienen que estar involucrados, comprometidos. Pablo Pérez es uno más, futbolísticamente sabemos lo que es. Después tomaré una decisión”, respondió.

Por último, Heinze volvió a destacar la importancia de armar un buen grupo para luego conseguir resultados. “Primero se empieza por conformar el grupo porque uno no tiene conocimiento de lo que hay. Se trabaja, le damos herramientas. Creo mucho en el grupo. La cultura grupal ayuda cuando las cosas no van tan bien. Después del grupo se pasa al equipo. Después de conformar el grupo, se empieza a hablar del equipo, del posicionamiento. Eso lleva tiempo. En esto no hay tiempo pero es una de las cosas más importantes”, concluyó.