Aseguran que Argentina es “tierra fértil” para la industria del cannabis

En la apertura de la I Cumbre de Cannabis y Cáñamo que se realizó en Mar del Plata, el presidente de la Confederación Cannábica Argentina, Leandro Ayala, afirmó que el país tiene un gran potencial económico en esta materia y “es tierra fértil para un desarrollo del sector industrial, tanto en materia de investigación, desarrollo y producción de cáñamo y cannabis”.

“El mundo tiene los ojos puestos en nosotros”, aseguró.

“Hace un mes participé de la Expo cannabis en Barcelona y comprobé que nosotros estamos ante los ojos del mundo. La Argentina hoy es el foco del epicentro del cannabis mundial, por eso es que debemos aumentar los esfuerzos para que se tomen decisiones responsables para que la reglamentación sea ejemplar y sea el puntapié inicial para la regularización del uso adulto para que nadie sea allanado por llevar dos porros en el bolsillo”, dijo Ayala.

“Nosotros visualizamos un gran potencial y un futuro en la Argentina, por eso debemos mostrar una madurez en cuánto a una sociedad desarrollada”, expresó Ayala, quien estuvo acompañado en la apertura de la Cumbre por Gabriel Giménez, director de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), quien destacó: “No vamos a poder avanzar en la industria si no hay derechos”.

“Cada economía regional tiene que ver con el Cannabis y eso tiene que ver con la potencia del desarrollo local que nosotros necesitamos, por eso es necesario que la Ley 27.669 sea la Ley que absorba todas las leyes provinciales, porque si no tampoco vamos a tener seguridad jurídica para el sector privado, para el sector público/privado, que quiere encarar un desarrollo en cadena y eso es muy importante”, sostuvo Giménez.

“Debemos -continuó- entender que necesitamos una Ley Nacional para regular la industria y a partir de ahí no poner cepos, sino que todo sea rápido, que se entiendan los procesos para todos y todas, como lo fue el objetivo inicial del cannabis medicinal y ahora el desafío que tenemos es del cáñamo y del cannabis industrial”.

“El modelo argentino está en construcción. No lo tienen ni el grupo de directores que está en la Ariccame, no lo tienen los legisladores, no lo tienen los políticos, sino que lo tiene el conjunto del movimiento, el conjunto de la pymes y el conjunto de actores que hace más de 30 años son parte del desarrollo”.

“La Argentina puede ser vanguardia del cannabis si no se burocratiza”, indicó.

“Lo que es el cannabis en el mundo es una oportunidad de ser un sistema puramente rentable absolutamente importante para los empresarios grandes, medianos y chicos. Debemos acompañar el proceso de desarrollo, debemos construir una industria”, indicó Giménez.

Más información sobre la Cumbre que entre el 7 y el 9 de abril se desarrolla en Mar del Plata: https://confederacioncannabica.com/index.php/2023/03/10/expoindustria-cannabis-canamo-2023-i-cumbre-internacional-mar-del-plata/