Altura del tackle, el debate que comenzó en Inglaterra y se propago, ahora continúa en Argentina

Aunque no haya una emergencia World Rugby utiliza los cuatro años entre Mundial y Mundial para estudiar las futuras modificaciones al reglamento y post Copa del Mundo aplicarlas. Ya con un estudio exhaustivo de cada punto. Y cuando todo parecía que el 2023 transcurría con calma, desde Inglaterra sacudieron al mundo ovalado al decidir que en el futuro el tackle debe ser de la cintura para abajo: “Reducir la altura del tackle en todo el rugby amateur de Inglaterra, a partir de la temporada 2023/2024”. Y luego como efecto dominó comenzó el debate, puertas adentro del rugby inglés y luego, como reguero de pólvora, al resto del mundo.

El principal objetivo que persigue esta modificación es evitar los golpes de cabeza entre jugadores (portador de la pelota y tackleador).

Tras la escalada del debate, la RFU (entidad madre del rugby en Inglaterra) emitió un segundo comunicado para bajar los decibeles: “La Junta Directiva, el Consejo y el personal ejecutivo de RFU se disculpan por el enojo y la preocupación que se ha creado entre la comunidad de rugby al anunciar la decisión de reducir la altura del tackle a partir de la próxima temporada. En nuestro deseo de actuar rápidamente para reducir los impactos en la cabeza y las conmociones cerebrales en el juego comunitario, que representa el 99 % de la población que juega al rugby en Inglaterra. Al tomar nuestra decisión sabíamos que Francia había bajado la altura del tackle, Nueva Zelanda lo haría y World Rugby apoya este enfoque”.

La decisión y los estudios estaban consensuados por la mayoría de la dirigencia a nivel mundial. Es más, hasta el momento “La mayor parte de los países del top 10 se pronunciaron a favor de la regla, en su totalidad o parcialmente. Los únicos países del top 10 que no se pronunciaron son Sudáfrica, Gales y Argentina”, dijo Mark Harrington, encargado del bienestar de los jugadores de la World Rugby en diálogo con Espn. Aunque la Unión Argentina en su sitio oficial replicó el comunicado de World Rugby en el que se recomienda bajar la altura del takle en el rugby de base o amateur.

“El Consejo Ejecutivo de World Rugby ha recomendado que las uniones participen en una prueba global opcional para reducir la altura del tackle en el rugby de base por debajo del esternón. Si el Consejo lo aprueba en mayo, las uniones nacionales podrán optar por participar en una prueba que estará respaldada por una hoja de ruta integral de educación y recursos que respaldarán su implementación localmente en todos los niveles de base del juego. También se alentará a las uniones a realizar una investigación formal sobre el impacto de la intervención”, el comunicado de World Rugby.

Y además se agregó: “Las pruebas piloto de alturas de tackle más bajas, respaldadas por World Rugby, se han realizado desde 2019 en el juego comunitario en Francia, Sudáfrica, Georgia y Fiji. Se ha demostrado que estas pruebas brindan avances positivos en términos de seguridad del jugador, reduciendo la cantidad de impactos en la cabeza y conmociones cerebrales, y la experiencia general del juego, lo que respalda un mayor flujo de la pelota. Los cambios han ayudado a aumentar la participación de los jugadores”.

Junto a Harrington también trabaja en la misma área Ross Tucker, quien habló con Scrum sobre los estudios previos: “En 2016 hubo 611 casos, de las cuales 464 fueron producto de un tackle. Cuando el tackle es más alto, a la altura del esternón, se producen más lesiones que cuando es a la altura de las rodillas. En 2020 volvimos a hacer el análisis en el rugby de élite en el hemisferio norte y sur, tanto en rugby masculino como en femenino. En 2022 lo volvimos a hacer. Esos cuatro estudios combinados dieron un total de 878 lesiones de cabeza que surgieron por tackles y lo comparamos con los más de nueve mil tackles que se hicieron y no causaron lesiones. Hubo una mejora de 63% en la reducción de golpes en la cabeza cuando se baja la altura del tackle. Con eso, las contusiones bajaron a un 27%”.

“Con el tackle debajo de la cintura hay un problema muy serio”, expresó en redes sociales Carlos Molinari, ex árbitro internacional, ex evaluador y desarrollador de referís para World Rugby.

Además, el ex árbitro rosarino agregó: “Hay ángulos de carrera muy bajos que harían imposible tacklearlos de frente. Creo que este es el último Mundial que veremos con el formato antiguo. Los juicios, los intereses de la televisión, más diversas vertientes llevarán al rugby a ser una mezcla de Rugby League, Seven y Rugby Tradicional. Veremos qué pasa, no me gusta lo que veo”.

Luego de leer este posteo, El Hincha dialogó con Molinari para conocer un poco más sobre sus preocupaciones y opinión sobre los cambios en la altura del tackle.

“La morfología de los jugadores va a cambiar, los backs isleños serán las máximas figuras en el juego por su velocidad innata y su facilidad de pasar la pelota en todas direcciones y en ángulos imposibles, generarán un juego muy veloz y continuo”, dijo Molinari.

Y por último expresó: “Si modifican los tiempos del ruck y maul será mucho kick posicional, bajarán la cantidad de ruck, aumentarán sustancialmente los pases y los mauls serán tal vez el único espacio para la lucha de ‘gordos’. La incógnita: ¿El nuevo juego será atrapante y veloz o sólo vertiginoso con marcadores amplios? El tiempo nos dará la respuesta”.

El debate está abierto, son muchas las voces por escuchar y analizar. En Argentina los jugadores no tienen representantes u organizaciones que los nuclea para conocer que piensan. Ellos son una parte muy importante de este deporte. Lo que no está en tela de juicio es la seguridad y bienestar de los jugadores y que haya personas encargadas de continuar con la búsqueda de mejorar la integridad de los protagonistas es más que bienvenida.