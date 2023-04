Alberto Fernández declinaría ir por la reelección y Agustín Rossi asoma como candidato

Por: Gimena Fuertes / tiempoar.com.ar

El comienzo del ordenamiento de la interna oficialista tiene fecha. Este viernes 21 por la tarde se reunirá en la sede del PJ nacional el consejo partidario, el primer paso para comenzar a delinear la estrategia electoral que ya se dibuja en dos o tres líneas internas del Frente de Todos que competirán en las PASO del 13 de agosto. Si bien todavía falta para la inscripción de los frentes electorales, el cronograma electoral ya está corriendo y cada vez hay más precandidatos anotados. Entre ellos, Agustín Rossi ya se anota ante las versiones de que Alberto Fernández resignaría sus chances de ir por la reelección.

La cita es a las 17 horas en la tradicional sede de Matheu 130. Del lado del albertismo, se están encargando de la organización el jefe de Gabinete Rossi, el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y el canciller Santiago Cafiero, que por estos días se encuentra en Cabo Verde donde logró que un foro que nuclea a 24 Estados ribereños de Sudamérica y África, expresara “un rotundo apoyo a la Argentina respecto de la Cuestión Malvinas”. Del lado kirchnerista, el ministro del Interior, consejero partidario y posible precandidato Eduardo “Wado” de Pedro, hace lo suyo.

Rossi, el pre-precandidato

Este lunes el jefe de Gabinete “Chivo” Rossi anunció que, en caso de que el presidente Alberto Fernández dé un paso al costado, se presentará como precandidato de ese mismo espacio. Es que el acuerdo que había gestado el presidente con el embajador Daniel Scioli, similar pero no igual, quedó sin efecto luego de que la constante indecisión presidencial no definiera su futuro. En ese contexto, el ex motonauta salió a caminar el país.

Tiempo pudo saber que la eventual candidatura de Rossi se enmarcaría en la defensa de la gestión del gobierno de Fernández, una posibilidad que no nació esta semana, sino hace un tiempo. Pero todavía no hay fecha cierta del anuncio de renunciamiento electoral por parte del presidente.

Rossi ya se postuló como posible reemplazante de Alberto Fernández en la boleta presidencial.

La elección de Rossi no es casual. Aporta una pátina de kirchnerismo que Alberto pretende disputarle a Cristina. De hecho, lo dijo el día de la jura de Rossi como jefe de gabinete, al hacer alusión a la lapicera Bic negra que usaba el expresidente patagónico.

Desde el partido, señalan que Rossi cuenta a su favor que ya fue precandidato en 2019, tiene diálogo con todos los sectores, fue muy cercano a Néstor y tiene experiencia de gestión. Hacia abajo, la estructura de esa lista se puede armar en la Ciudad de Buenos Aires con Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira. En provincia, la eventual candidata que suena fuerte por el albertismo es la ministra Victoria Tolosa Paz.

En diálogo con Tiempo, el jefe de Gabinete fue enfático en su posicionamiento político: “Hay que criticar fuertemente lo que expresan hoy los candidatos de la derecha, fueron los que trajeron los problemas y ahora ofrecen resolver los problemas con más problemas, ofrecen resolver la inflación con más inflación, eso es la devaluación”.

En tanto, del lado kirchnerista en Provincia de Buenos Aires está cada vez más firme la candidatura a la reelección del gobernador Axel Kicillof, y en la Ciudad el armado está a cargo del dirigente camporista Mariano Recalde, y cuenta a su vez con espacios como el Frente Patria Grande que tiene a la legisladora Ofelia Fernández como referente. Este espacio acaba de inscribirse a nivel nacional para competir con la precandidatura de Juan Grabois a presidente.

Kicillof, cada vez más candidato a la reelección en Provincia. Foto: Télam

Las fechas apuran

Por lo pronto, este viernes a las 17 recién será el momento del Consejo, una instancia que reúne a 70 miembros a quienes, según pudo saber este medio, ya se les cursó por mail la invitación. Allí se fijará fecha para el Congreso partidario, órgano que tiene la facultad de tomar decisiones político electorales, ya durante mayo. El 14 de junio es la fecha límite para inscribir las alianzas partidarias ante la Justicia Electoral. En tanto, quedarán definidos los precandidatos que competirán en las primarias del 13 de agosto de 2023. El plazo para presentarse como precandidato vence el 24 de junio.

Por su parte, “el Chivo” ya activó e inauguró el ciclo de actividades de los equipos técnicos del PJ, órgano a cargo del exministro de Salud Ginés González García, el miércoles pasado. Allí habló como precandidato. Dijo que la guerra, la sequía y la pandemia no son excusas sino condicionamientos y que es necesario salir a explicar a la población sus efectos.

Desde el PJ y bajo la influencia de su secretario general, Santiago Cafiero, seguirán las actividades de los equipos técnicos, que invitarán a funcionarios, ministros y secretarios de Estado, a participar de actividades de debate político. Ya está confirmada la participación el miércoles próximo de las ministras de Trabajo, Kelly Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el jueves, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, este martes.

La maquinaria electoral peronista se puso en marcha, después de muchos reclamos de parte del kirchnerismo al presidente de la Nación, pero también del PJ, Alberto Fernández.