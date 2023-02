Adrián Barilari llega a Rosario antes de talonear a Mötley Crüe y Def Leppard junto a Rata Blanca

Adrián Barilari, El reconocido vocalista de Rata Blanca regresa a la ciudad en el marco de su gira de verano Canciones doradas con un show íntimo que contará con las mejores composiciones que marcaron una época. El concierto se dará a días del mega compromiso que tendrá Rata Blanca en Buenos Aires: telonear el show de Mötley Crüe y Def Leppard el 9 de marzo en el Parque Sarmiento de Capital Federal.

Canciones doradas es un disco está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español. En el setlist programado para esta gira, se encuentran temas como “I still have found” (U2), “Pretty woman” (Roy Orbison), “Lo haremos a mi modo” (Lenny Kravitz), “Como yo nadie te ha amado” y “Le das mal nombre al Amor” (Bon Jovi), “El Show de continuar” (Queen), “I do it for you” (Bryan Adams), “Aún tengo blues” de Eric Clapton, “Quiero saber que es el amor”, entre otros covers, más temas que lo lanzaron a la fama como “Mujer amante” y “Volviendo a casa” de Rata Blanca.

La banda que acompañará al artista este sábado está formada por Norberto Beto Topini en batería, Darío Cacciaro en guitarra y coros, Facundo Collado en teclado y coros, Javier Bisione en bajo y coros y Ariel Vergara en guitarra.

Una noche a puro rock

En medio de su gira con su proyecto solista, Barilari también se prepara para ponerse nuevamente al frente de Rata Blanca y telonear a Mötley Crüe y Def Leppard el 9 de marzo en el Parque Sarmiento, en el marco de una gira mundial conjunta bautizada como The World Tour.

El grupo británico Def Leppard viene de romper con siete años de silencio discográfico con su último álbum Diamond Star Halo, lanzado en 2022.

“Después de volver por fin a la carretera el pasado verano, estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, incluyendo fechas especiales en América”, señaló su vocalista Joe Elliott, antes de comenzar el tour.

Las dos agrupaciones de hard rock, que vienen girando juntas desde el año pasado, sellarán ambas su tercera visita al país: Def Leppard estuvo en Buenos Aires en dos oportunidades (1997 y 2017), mientras que los oriundos de Los Ángeles lo hicieron en 2008 y 2011.

Para agendar

Adrián Barilari regresa con su propuesta Canciones doradas este sábado, desde las 21.30, en el Complejo Cultural Atlas, de Mitre 645. Las entradas, a 4 mil pesos, se obtienen en boletería o a través del sistema Passline.com