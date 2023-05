A conquistar el Coliseo: Central Córdoba va hasta el Bajo Belgrano en búsqueda de cortar la racha

Central Córdoba tiene una visita complicada al Bajo Belgrano, donde desde las 15.30 lo espera Excursionistas para medirse por la fecha 19 de la Primera C. Y justamente el Verde es el último que hoy estaría entrando al reducido por el cuarto ascenso y el Charrúa sabe que volverse a Rosario con los tres puntos le significaría meterse de lleno en la pelea por ese lugar privilegiado. De yapa, cortaría la racha adversa jugando como visitante.

Es que el elenco que comando Ariel Cuffaro Russo tiene un gran andar como local pero fuera de casa aún no pudo sumar de a tres y acumula once cotejos sin lograrlo (ocho de este torneo y tres de la temporada pasada), algo que lo complica en su lucha por entrar al reducido.

Es que el Charrúa suma 21 unidades y su rival tiene 24 por lo que cortar esta racha sería ideal ante el elenco porteño porque además sería importante en lo anímico.

Para colmo, el entrenador debió rearmar el equipo para este duelo. Es que Ignacio Bogino, Agustín Musso y Alejo Osella se lo pierden por cinco amarillas, y por ellos ingresarán Matías Ramírez, Leandro Barbosa y Martín Tolosa. Mientras que el DT decidió la inclusión de Martín Mustachi como titular en lugar de Alan Echezarreta, buscando tener más juego para abastecer al goleador Guido Di Vanni.

Así se anuncian

Excursionistas: Nahuel Cajal; Julián Bembo, Francisco Abre, Juan Manuel Piedra y Brandon Balbachán; Leonel Barrios, Kevin Barrionuevo, Gian Zoratti y Luca Zárate; Claudio Galeano y Gianfranco Ottaviani. DT: Juan Carlos Kopriva.

Central Córdoba: Alejo Villanueva; Gerardo Pérez, Paulo Killer, Matías Ramírez y Mario Senra; Leandro Barbosa, Antonio Kaial, Lucas Bracco y Martín Tolosa; Martín Mustachi y Guido Di Vanni. DT: Ariel Cuffaro Russo.

Hora: 15.30. Árbitro: Wenceslao Meneses. Estadio: Coliseo del Bajo Belgrano.

El resto de la fecha 19

El viernes iban a jugar San Martín de Burzaco vs. JJ Urquiza, Laferrere vs. Liniers, Victoriano Arenas vs. Real Pilar, Alem vs. Luján y Atlas vs. Berazategui, pero por la lluvia fueron suspendidos y reprogramados para el lunes a las 15.30, que ya tenía otros dos cotejos estipulados: a la misma hora, Yupanqui vs. Sportivo Italiano y a las 19, Midland vs. Claypole.

Este domingo además juegan desde las 15.30, Puerto Nuevo contra Deportivo Español en Campana.