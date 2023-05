Cuanto recibió Santa Fe de Nación durante 2022 y cómo se calcula lo distribuido

Durante 2022 Santa Fe recibió de parte de la administración nacional menos de la mitad de los recursos que aportó en concepto de tributos por producción industrial, agropecuaria, comercial y de servicios. El cálculo se desprende de los mecanismos de repartición de los recursos recaudados por el Estado Nacional: por un lado se encuentran los envíos por coparticipación y por otro los gastos de la administración pública para jubilaciones, obra pública o transferencias no automáticas. La provincia aportó un equivalente al 13% de todo lo que recaudó el Estado, pero recibió apenas un 6% de ese total.

El régimen de coparticipación es uno de los primeros que se observa a la hora de verificar el volumen de recursos que Nación asigna a la provincia. En ese sentido, los datos del año pasado indican que Santa Fe fue la que recibió mayor cantidad de dinero (detrás de provincia de Buenos Aires). Pero si se analizan esos recursos por habitante, la ecuación cambia drásticamente y se ubica entre los distritos que menos dinero por cada mil habitantes recibió.

El otro componente de los recursos asignados a la provincia es el gasto que la administración pública nacional realiza en los límites del territorio santafesino. Casi en su totalidad fueron erogaciones realizadas en concepto de Servicios Sociales, en su mayoría destinados a Seguridad Social (Jubilaciones, Pensiones y Ayudas Sociales). En este sentido, Lo que gastó Nación en la provincia representa un 7,6% del total de lo que gastó entre todos los distritos. Se trata del porcentaje más elevado desde 2018.

Según datos de la Bolsa de Comercio Rosario (BCR), la coparticipación sumada al equivalente por los gastos que la administración pública nacional hizo en Santa Fe, dan como resultado $ 1.272.244 millones (1,127 billones) de recursos que Nación transfirió a la provincia, equivalente a US$ 9.726 millones del tipo de cambio oficial promedio del año pasado. Mientras tanto, en ese mismo año, Santa Fe aportó $ 2.869.216 millones (2,8 billones) en tributos al Estado Nacional, lo cual representa unos US$ 21.930 millones valuados al tipo de cambio oficial. Este monto representa el 13,3% del total recaudado por el Estado Nacional en dicho año.

Coparticipación

Desde la Bolsa de Comercio detallaron la evolución de recursos que recibió Santa Fe en términos de coparticipación y hablaron de “discriminación” respecto a otras provincias a la hora de calcular el dinero en relación a la cantidad de habitantes.

La provincia de Santa Fe se ubicó en el 2° lugar en montos recibidos en coparticipación en el año 2022 en términos brutos, luego de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando se mide estos recursos en términos per cápita, la provincia se ubica en la posición n° 20. Es decir, solo cuatro jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y C.A.B.A.) tienen peor relación de ingresos coparticipados por habitante que la Provincia de Santa Fe.

“En 2022, se recibieron $ 160 mil por cada santafesino en recursos coparticipados desde Nación. Esto dista de los $ 438 mil recibidos por Tierra del Fuego por cada uno de sus habitantes, el primero en la lista”, sostuvieron desde BCR.

Pasando en limpio, Santa Fe recibió del Estado Nacional $ 564.255 millones en el año 2022 en recursos coparticipados (coparticipación + asignaciones por leyes especiales). Este valor es equivalente en U$S a 4.313 millones aplicando el tipo de cambio oficial promedio fijado por la Comunicación A 3500 del Banco Central de la República Argentina.

Estos recursos que recibió Santa Fe representaron el 8,8% del total repartido entre las provincias a través de estos mecanismos, y el 8,6% si se incluye en el reparto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia que mayores recursos coparticipados recibe es Buenos Aires con el 22,6% del total de lo coparticipado entre las provincias.

Gastos de Nación

El análisis de los técnicos de la BCR avanza también sobre los gastos que Nación realiza dentro de las fronteras de una determinada provincia. Allí confluyen tanto erogaciones corrientes (como jubilaciones y pensiones) como de otra naturaleza (obras públicas o transferencias no automáticas. En el año 2022, la distribución territorial del gasto muestra que Santa Fe recibió recursos por $ 707.989 millones, lo que equivale a U$S 5.412 millones aplicando el tipo de cambio oficial promedio fijado por la Comunicación A 3500 del Banco Central de la República Argentina.

En términos de participación de lo gastado hacia el interior de las Provincias, la participación de Santa Fe se ubica en un 7,6% del total. Si se incluye a C.A.B.A., esta participación en el reparto alcanza 5,1% del total.

Según los técnicos de la Bolsa de Comercio, es necesario aclarar que la distribución geográfica del gasto tiene importantes limitaciones en su interpretación. Muchos de los gastos efectuados por Nación benefician a más de una provincia y no es posible asignarlo correctamente. Por otro lado, existen gastos que por sus características no pueden adjudicarse a una sola provincia, sino que se consideran gastos nacionales, como puede ser el pago de la deuda pública o el servicio de defensa. También existen gastos que no solo afectan a nuestro país y que se clasifican como binacionales.

El 94% de los gastos de la Administración Pública Nacional en la provincia de Santa Fe fueron erogaciones realizadas en concepto de Servicios Sociales. Dentro de ese total, el 80% fueron directamente Transferencias al Sector Privado en concepto de Seguridad Social (Jubilaciones, Pensiones y Ayudas Sociales).

Pasando en limpio

La provincia recibió de parte del Estado Nacional $ 564.255 millones en recursos coparticipados (US$ 4.314 millones al tipo de cambio oficial promedio), representando el 8,6% de lo distribuido entre las provincias y C.A.B.A. Por otro lado, Santa Fe recibió unos $ 707.989 millones (US$ 5.412 millones) en gastos de la Administración Pública Nacional dentro de las fronteras del territorio provincial, lo que representó el 7,6% de la distribución del gasto entre provincias, y un 5,1% si incluimos C.A.B.A.

Se estima que los recursos desde Nación hacia la Provincia rondó $ 1.272.244 millones, equivalente a US$ 9.726 millones del tipo de cambio Comunicación A3500 del BCRA promedio del año 2022. Esto corresponde al 1,5% del Producto Bruto Interno de ese año.