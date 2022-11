25N en las calles pese a la ola de calor: rosarinas al Monumento por el fin de la violencia machista

La ola de altas temperaturas no logró detener la movida feminista que este 25 de noviembre volvió a copar las calles, este año en medio de una inusitada ola de femicidios tanto en la provincia como en el departamento Rosario, donde hay una mujer cada cuatro víctimas de asesinatos en lo que va del año. Así, en todo el país se replicaron los actos y las manifestaciones, en repudio de que cada 30 horas una mujer es víctima de un femicida en el territorio nacional.

En Rosario, la convocatoria fue para este 25N en contra todo tipo de violencias dirigidas hacia “mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, identidades no binarias, originarias, afro, marrones y discas” (personas con discapacidad).

En el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una nutrida columna marchó cuando aún la tarde no había empezado a caer desde plaza San Martín al Monumento a la Bandera, donde hubo una feria con más de cien emprendimientos, como previa al espectáculo de cierre a cargo de Ro Waisfem y Juli Micheletti, además del número central de Chiquita Machado.

Allí también se leyó la proclama de las organizaciones convocantes, en la que alertaron sobre el avance mundial de las derechas con sus discursos de odio, que obstaculizan la ampliación de derechos de género y diversidad; y clamaron por el fin de las violencias machistas con un fuerte reclamo al Estado, en especial al Poder Judicial.

Entre la multitud se escucharon voces de militantes muy jóvenes y también históricas, como la ex diputada del Partido Socialista y referenta de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Silvia Augsburger: “Estamos una vez más un 25 de noviembre en la calle. Los feminismos sabemos que los derechos se conquistan en las calles y en este día tan particular volvemos a gritar: basta de violencia machista. Es un flagelo que a pesar del esfuerzo de las organizaciones y del que hace el Estado, porque hace una década el Estado no existía para combatir la violencia, no podemos aún reducir la punta del iceberg, los femicidios, así que vamos a estar en las calles hasta que podamos construir una sociedad sin violencias”.

También estaba presente la vicepresidenta del Partido Justicialista de Santa Fe Norma López, concejala del bloque Frente de Todos y quien lidera un equipo de género que releva los femicidios en la provincia desde hace muchos años. “Estamos acá porque necesitamos que visibilicen las violencias que estamos sufriendo, que son de todas las características: económicas, físicas, psicológicas, violencia política que también existe, y porque tenemos muchas políticas públicas a nuestro favor, que las hemos conseguido a costa de movilización, esfuerzo y construcción, y por poner nuestros cuerpos. Necesitamos más seguridad. La cantidad de femicidios que existen y van en aumento con un contexto similar da cuenta de que tenemos que ir por ese lado y aplicar políticas públicas con perspectiva de género. Juntas vamos a poder hacer la revolución”, expresó.

Liza, por su parte, describió: “Estoy acá en la marcha del 25 de noviembre, en la lucha internacional contra la violencia de género, soy una concurrente a todas las marchas en las que se pueda pedir derechos, y seguimos pidiendo justicia y seguimos siendo las voces de las que no están, y que nos arrebataron”.

A su turno se explayó Isabel: “Soy una vecina más, una mujer más, no sé cómo decirte, bueno, pero para poner todo de mi parte para que todo esté bien para la mujer. Ya estamos cansadas de ser golpeadas, maltratadas, asesinadas, y que la Policía, el Estado, el gobierno, nadie nace nada. Y gracias a Dios somos muchas. Y cada vez somos más”.

En tanto, Mónica, de la Red de Voluntarias del Sur, señaló: “A pesar del calor, nosotras, que pertenecemos a un grupo de mujeres voluntarias que estamos trabajando en el distrito Sur, decidimos salir a marchar por justicia, porque las mujeres se acercan y piden ayuda. Por una restricción, por más orden que tengan, los tipos se acercan a las casas, y las amenazan y las matan. Nosotras hemos tenido miles de casos que hoy en día ya son femicidios, pero entre todas tenemos más fuerzas. Yo pienso que esto nos va a ayudar a todas las mujeres a que por lo menos un juez nos pueda escuchar y que no archive los expedientes. Porque los expedientes de las mujeres que son víctimas de violencia de género y de femicidios muchas veces son archivados, según la jueza o el juez que le toque, entonces nosotras luchamos para que nos escuchen. No porque somos unas locas que queremos salir a gritar con este calor a las calles. Eso es lo que somos. Y a nosotras no nos paga nadie. Porque luchamos y vamos a seguir luchando”.

Proclama 25N:

“Otro 25 de Noviembre que salimos a las calles en todo el mundo contra la Violencia Patriarcal y Machista. Las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries recordamos a las Hermanas Mirabal, luchando y organizando un movimiento feminista que sigue transformándolo todo. Este día de lucha nos encuentra en un contexto mundial y nacional donde las derechas articulan discursos de odio y en contra de nuestros avances y derechos. No daremos ni un paso atrás, vamos a defender nuestras conquistas.

Condenamos el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, la gravedad de este hecho es un ataque contra la democracia argentina que no vamos a dejar pasar. Nuestra democracia se fortalece con la militancia y el pueblo organizado.

El contexto que atravesamos es crítico. Hoy mujeres, diversidades y disidencias encabezamos los números de la pobreza en Argentina, del desempleo, de la indigencia. Sabemos que las tareas de cuidados siguen recayendo sobre nuestros cuerpos.

Los números de femicidios siguen siendo alarmantes, la apropiación que el patriarcado hace sobre nuestros cuerpos es inadmisible.

Reivindicamos nuestra potencia callejera, nuestra forma de aliarnos, de organizarnos desde abajo para conquistar derechos.

Somos el movimiento que dijo Ni Una Menos y puso la vida en el centro, que resistió con unidad, que organizó de manera independiente y entusiasmó a miles de jóvenes. Con esa fuerza ganamos la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hoy es Ley, le pese a quien le pese. Contra las políticas antiderechos, contra las reacciones conservadoras, seguimos proponiendo unidad de acción y disputas de sentido.

Por eso hoy decimos: CON VIDA, LIBRES, DESENDEUDADES Y CUIDADES NOS QUEREMOS. Basta de violencias machistas”.