Un festival por los espacios culturales

Después de tres años de militancia con el objetivo de lograr que el Concejo Municipal trate y sancione una ordenanza que contemple las particularidades de funcionamiento de los centros culturales locales, y después de no obtener respuestas concretas, los miembros del Ecur (Espacios Culturales Unidos de Rosario) decidieron decir las 18, frente al edificio del Concejo Municipal (Córdoba 501). La jorn“ahora o nunca” y convocar a un festival artístico que tendrá lugar esta tarde, a partir de ada contará con la presentación en vivo de Los Bardos, la banda que integran Pablo Pino, Nahuel Marquet y Ezequiel “Choza” Salanitro; Homero y Sus Alegres y una formación especial de Los Vándalos.

“Lo que está en juego es la posibilidad de promover la cultura de la ciudad. Que Rosario diga no solamente cuáles espacios no quiere, sino fundamentalmente cuáles sí. Que se ponga a la altura de su historia y presente, y le dé al arte y a la cultura el lugar que se merece”, remarcaron desde el Ecur a través de un comunicado que especifica el pedido de una figura legal que no sólo los contenga sino que también “promueva los lugares en donde el arte y la cultura son el principal motor de su vida”. El nombre elegido es el de Club Social y Cultural, para hablar de un espacio que abarque no sólo las actividades nocturnas, “sino también que se propicien el encuentro y la vida social en los barrios”.