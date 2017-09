Rossi apuesta a captar el voto en blanco para seguir creciendo

Las Paso santafesinas le sonrieron al peronismo y particularmente al candidato a diputado nacional Agustín Rossi, ganador de la interna. El Frente Justicialista se alzó con una ajustada victoria sobre Cambiemos y el objetivo es contener el caudal de votos en las generales del 22 de octubre. Rossi y Alejandra Rodenas –quien irá segunda en la lista– ya limaron asperezas tras una campaña en la que hubo un fuerte pero respetuoso debate interno. En diálogo con El Ciudadano, el Chivo destacó la principal coincidencia: “Los dos espacios (Unidad Ciudadana y Nuevo Espacio Santafesino) somos opositores a las políticas del gobierno nacional y vamos a votar en contra de la reforma laboral y previsional”.

Rossi se referenció claramente en la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner durante la campaña. A diferencia de su competidora interna, que tomó más distancia del kirchnerismo, aunque reivindicando conquistas y derechos logrados en esos doce años.

El hecho de que la ex jueza no sea una kirchnerista pura como Rossi genera dudas acerca de qué opción puedan elegir sus votantes en las generales. Pero el actual parlamentario del Mercosur confía incluso en aumentar el caudal electoral del peronismo santafesino, aunque no con los votos de los candidatos que están en carrera. “Apuntamos al voto en blanco, porque una persona puede castigar a los dirigentes de esa manera, pero después las tarifas no vienen en blanco”, indicó el candidato.

Además, el ex ministro de Defensa se animó a pensar más allá de las elecciones de este año. La muy buena performance del peronismo lo posiciona como una opción para gobernar la provincia en 2019 y el Chivo se entusiasma: “Si logramos sostener este resultado en octubre, sin dudas que quedamos en una muy buena posición de cara a 2019, como una opción claramente opositora a Cambiemos”.

Dos modelos

La polarización fue la protagonista de las últimas Paso en todo el país y Santa Fe no fue la excepción. Esto le jugó en contra al Frente Progresista, que quedó tercero con su candidato a diputado nacional Luis Contigiani. Para Rossi, “quienes apoyan al gobierno nacional votaron a Cambiemos y la mayoría de los que se oponen lo hicieron por el Frente Justicialista, los espacios que fueron de a ratos oficialistas y de a ratos opositores no tuvieron un buen desempeño”.

Rossi tiene una amplia experiencia en la Cámara de Diputados, donde estuvo diez años. Fue jefe de bloque del Frente para la Victoria entre 2003 y 2013 impulsando y acompañando los proyectos que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner enviaban al Congreso. Es casi un hecho que volverá a ocupar una banca en el parlamento, pero por primera vez en rol opositor. “En el Congreso tenemos que confluir todos los sectores que estamos en contra de este gobierno y conformar una alternativa de cara a 2019”, expresó. Consultado sobre si el espacio 1País (encabezado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer) podía ser parte de ese armado, el Chivo expresó sus dudas: “No sabemos si son opositores, hasta ahora le votaron la mayoría de las leyes al gobierno”.

“Hubo manipulación de datos”

La demora en la carga de datos en el escrutinio provisorio en las Paso generó sospechas en torno al gobierno nacional, porque la falla se dio puntualmente en dos provincias en las que sus candidatos perdieron, como Buenos Aires y Santa Fe. Según Rossi, “quisieron evitar que la tapa del diario del lunes diga que ganó Cristina, que fue lo que finalmente pasó”.

“Claramente hubo una manipulación de los datos para instalar la idea de que Cambiemos había ganado en los cuatro distritos más importantes del país”, analizó el ex diputado nacional del Frente para la Victoria.

“SABER QUÉ PASÓ”

La desaparición de Santiago Maldonado es un tema que tiene en vilo a la sociedad. Agustín Rossi consideró que “el gobierno hasta ahora intentó quitarle responsabilidad a la gendarmería y estigmatizar a Santiago y su familia”, y consideró “gravísimo” que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, admita que “por ahí a un gendarme se le fue la mano”. Sin embargo, el candidato a diputado nacional consideró que la renuncia de la funcionaria poco ayudaría a resolver el caso: “Lo que necesitamos es saber qué pasó. Queremos que Santiago aparezca con vida”.