Rally Dakar: el francés Peterhansel a un paso de su 13º corona

El francés Stephane Peterhansel quedó a un paso de alcanzar su decimotercera corona, después de una vibrante pelea en la undécima etapa con su compatriota Sebastien Loeb, vencedor en la jornada, pero que fracasó en su intento de asaltar en la cima a su compañero de Peugeot.

Mister Dakar, como se conoce al francés, ganó la competencia en seis ocasiones en autos (2004, 2005, 2007, 2012, 2013 y 2016) e igual número en motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998), y cuenta con una ventaja de 5m32s sobre Loeb, suficiente para ser proclamado campeón hoy cuando la caravana desembarque en Buenos Aires tras pasar por Rosario, en una etapa que siempre es una formalidad.

El francés, de 52 años, defendió con uñas y dientes el primer lugar de la clasificación general que buscaba su compatriota, nueve veces campeón mundial de rallies, y conocedor del trazado entre San Juan y Río Cuarto (759 km), en su etapa en el WRC.

Orlando Terranova terminó tercero en la etapa y quedó sexto en la general, en otra buena participación con Mini, aunque sigue pendiente de podio.

La buena noticia es que Facundo Ardusso, con Renault Duster, arribó a Río Cuarto y quedó 22º en la general. El piloto de Las Parejas logró en su primer Dakar con el desafío de llegar y además lo hizo en buena forma, ya que estuvo por encima de pilotos más experimentados.

También fue positivo lo que consiguió Pablo Copetti en cuatriciclos. El cordobés había sido quinto en 2011 y debió abandonar en los años siguientes, por lo que su podio en 2017 no estaba entre sus objetivos.

El líder es el ruso Sergey Karyakin (Yamaha) que dominó la etapa y tuvo como escolta con un muy buen trabajo al porteño Daniel Domaszewski, que quedó noveno en la general.

También se destacó el Coyote Villagra en camiones, que logró otro segundo puesto y recortó distancias con el holandés De Rooy (tercero en la general), pero no le alcanzará para llegar al podio como en 2016 y deberá conformarse con un meritorio cuarto lugar.

El ruso Nikolaev se aseguró el primer lugar con una buena distancia sobre su compatriota Sotnikov.

En motos, el portugués Goncalves ganó la etapa, pero el inglés Sam Sunderland se mantiene líder y acaricia el título, ya que aventaja por 33 minutos a su compañero de equipo, el autraliano Matthias Walkner.

El mejor argentino es Franco Caimi, que está en el octavo puesto en su estreno en Dakar.

El sábado se disputará la duodécima y última etapa entre Río Cuarto y Buenos Aires, con pase por Rosario a partir de las 8. Un trazado de 786 kilómetros con una pequeña especial de 64 que no debería cambiar demasiado los puestos de podio.

“El Dakar es navegación, es África, debe tener desierto”

Marcos Patronelli, ex campeón del Dakar con cuatriciclos, afirmó que afrontar un Rally Dakar es pensar una carrera “día a a día”, y calificó como “diferente” la edición 2017, que culminará hoy en Buenos Aires.

“El Dakar es día a día, cuidar eso y llegar todos los días, sin importar demasiado los tiempos, porque la premisa es que en el Dakar, cuando uno lo larga, tiene que terminarlo, no es salir a fondo como loco, sino tener un promedio”, afirmó Patronelli, quien se impuso tres veces en el Dakar, en 2010, 2013 y 2016.

En cuanto a la edición 2017, el oriundo de Las Flores indicó: “Fue todo muy complicado por el tema de las lluvias que obligaron a modificar etapas e incluso a suspender algunas. A los que van más retrasados, les está costando”.

Consultado sobre la elección del recorrido pudo haber influido para que las etapas fueran modificadas por el factor climático, Patronelli evitó pronunciarse sobre ese particular, aunque reconoció que en esta ocasión falta “desierto”.

“El Dakar es el Dakar de Africa, de Chile, Perú, Fiambalá, el que vi en Bolivia es de camino. El Dakar es navegación y no me parece que tenga que subir o bajar tanto, debe tener más desierto”, explicó.

No obstante señaló que Marc Coma, director deportivo de la prueba “sabe porque ha sido piloto, pero en esta ocasión lo complicó mucho la lluvia”.

Patronelli dijo que “extraña un poco” no participar en el Dakar, aunque reconoció que la etapa de los cuatriciclos ya terminó. “Se extraña un poco el Dakar, pero la etapa del cuatriciclo ya pasó. Nos sacamos las ganas, más allá de ganar o no. Estamos contentos de cómo llegamos acá, y no nos queremos ‘pegar’ más. Estamos viendo con Alejandro (su hermano) de armar algún auto o una camioneta, algo que nunca hicimos, pero tampoco nos desagrada el tema de los camiones”, concluyó.