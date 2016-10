Por orden de Fein, funcionarios recorrerán concejos barriales

La intendenta Mónica Fein dispuso que los secretarios y subsecretarios municipales asistan a los consejos barriales que se desarrollarán durante los próximos diez días en todas las zonas de la ciudad. La idea es que los funcionarios puedan escuchar de boca de los propios vecinos reclamos y pedidos de lo acontece en cada barrio. Y también, claro está, mostrar de forma directa las tareas que ya se están desarrollando.

Entre las novedades de la edición de este año del Presupuesto Participativo se halla la implementación de una nueva forma de participación que comprende la conformación de 36 áreas barriales, 6 por cada distrito.

Con esos consejos de discusión, que no son más que puntos de encuentro cara a cara con los vecinos, se busca ahora tener una instancia permanente de diálogo.

“En algunos casos lo que se hizo en estos meses es recuperar las mesas barriales que ya existían. Y en otras zonas directamente las creamos”, explica Pablo Javkin, el secretario General del municipio.

De las reuniones participan representantes de vecinales, iglesias, escuelas, clubes, ONG, centros comerciales y vecinos particulares. Y la idea es que los encuentros se realicen en esos espacios, los más representativos de cualquier barrio. En ese marco, Javkin hizo un balance de situación y enumeró lo que se viene haciendo.

Así, el funcionario detalló que de mayo a octubre se realizaron un total de 121 encuentros en donde los vecinos plantearon proyectos, revisaron las acciones que el Ejecutivo ya viene realizando y, claro está, también dejan sentadas sus quejas. A partir de los consejos barriales también se definen los operativos integrales, que funcionan todos los miércoles en un sector de distrito designado previamente a partir de un relevamiento. Eso en general incluye –entre otras– obras de poda, escamonda, limpieza y mejora en la iluminación.

Lo cierto es que por decisión del propio Ejecutivo y para darle visibilidad a estos consejos en los próximos días las reuniones se intensificarán. El fin también es que más vecinos se puedan “arrimar” a los encuentros.

En concreto, está previsto que en los próximos diez días se realicen 36 reuniones. Y Fein dispuso que todos los secretarios y subsecretarios asistan a algunos de los consejos. “Vamos a tratar de aprovechar la instancia para varias cosas. Por ejemplo, presentar la obra de remodelación de avenida 27 de Febrero. Y mostrar también las intervenciones que venimos haciendo en el marco de la emergencia en seguridad. El gobernador Lifschitz quiere estar en algunos consejos. Y la intendenta también. Queremos ponerlos en visibilidad para que la gente vaya”, señala Javkin.

La presencia de los funcionarios será, en algunos casos, según los anuncios y el tipo de planteo que puedan llegar a realizar los vecinos. “Lo que sucede es que algunas secretarías son más pedidas que otras. Pero no importa, va a ir hasta Héctor De Benedictis, el secretario de Turismo. La idea es que vayamos a escuchar. Nosotros no vamos a hacer ninguna exposición ni plantear ningún temario distinto al ya acordado. No vamos alterar el funcionamiento normal de cada reunión”, concluyó el funcionario.