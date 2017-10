Por las elecciones generales, el domingo no habrá Calle Recreativa

Como es habitual en cada jornada electoral, el próximo domingo no se habilitará Calle Recreativa a fin de facilitar la circulación y traslados vinculados al proceso de votación. La actividad retornará el domingo 29, en el horario habitual de 8.30 a 12.30.

También y en razón de normativas vigentes, la subsecretaría de Recreación y Deporte informó que no habrá encuentros deportivos y recreativos públicos durante la jornada electoral. Por lo tanto la duodécima fecha de la Superliga Rosarina de Básquet se trasladará al miércoles 25, desde las 21.30, con los siguientes partidos: Náutico Sportivo Avellaneda vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Atalaya vs. El Tala, Olegario Víctor Andrade vs. Sportsmen Unidos, Echesortu vs. Temperley, y Puerto San Martín vs. Los Rosarinos Estudiantil.