Poder Judicial: Erbetta propone reformas profundas

A días de asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Erbetta definió el perfil que le imprimirá a su gestión: reformismo y eficiencia. Erbetta fue elegido por sus pares el 5 de diciembre como nuevo titular de la Corte para el período 2017. El juez ya definió sus prioridades: impulsará reformas “profundas” en todos los fueros, como ya ocurrió en la Justicia Penal, para lograr un servicio más eficiente.

Erbetta se propone abrir un debate para avanzar en reformas estructurales del Poder Judicial, en especial en los fueros laboral y civil y comercial. Para el magistrado, el actual sistema de expedientes resulta anticuado y es necesario adoptar nuevos esquemas de gestión y administración.

“Los abogados monopolizamos uno de los tres poderes del Estado; es un privilegio que, para ejercer el Poder Judicial, sea condición inevitable ser abogado. Eso no significa que los abogados debamos ser tan narcisistas de pensar que somos los únicos habilitados para opinar sobre el Estado y las reformas a la Justicia”, sostuvo Erbetta en una entrevista con 5RTV.

“El actual sistema se ha resquebrajado, se ha roto”, definió el futuro titular de la Corte. “Por eso queremos fortalecer lo hecho con la reforma procesal penal, que no fue sólo un cambio de funciones, es decir que el fiscal acuse, el defensor defienda y el juez imparcialmente resuelva. Lo más importante y lo que se puede tomar como referencia para reformas en otros fueros, es el aspecto o la dimensión organizacional del sistema: jueces que se dedican solamente a juzgar; jueces que no gerencian pymes. Hoy un juzgado es una pyme y los jueces no fuimos preparados para gerenciar pymes”, agregó.

“Hemos pasado el tiempo hablando de la mora, de la demora, del pronto despacho, del plazo razonable, pero nunca hemos pensado que tal vez lo que hay que repensar es la estructura judicial”, agregó Erbetta. “Tal vez ahí encontremos la punta de solución a este dramático problema que hace que un expediente pueda prescribir después de 10 años o que haya un expediente civil que dure 15 o 17 años de trámite”, abundó.

Según Erbetta, el sistema de expedientes escritos “es anticuado, del 1800. El sistema organizacional actual, la estructura feudal de juzgado, es de muchísimos años. Debemos focalizar la atención en este aspecto: gerenciamiento del sistema a cargo de gente que conozca teoría de la organización, gestión, administración; no abogados. Jueces que se dediquen a juzgar, lo cual permite un reaprovechamiento de recursos. Muchos secretarios podrían trabajar como suerte de jueces adjuntos… En fin, una reforma profunda”.

Por último, el magistrado sostuvo que con sus pares de la Corte habló de comenzar a instalar el debate. “Una suerte de nuevo plan estratégico”, según Erbetta, para reformar la estructura judicial.