Osella: “Lo veo muy bien a Nacho”

Diego Osella no anduvo con rodeos. El entrenador rojinegro no quiso jugar a las escondidas y confirmó el equipo que mañana a las 20 recibirá a River con el arbitraje de Silvio Trucco. Y sin dudas la gran confirmación es la presencia de Ignacio Scocco.

“Imagino un partido abierto y de ida y vuelta constante. Sabemos que ellos apostarán a eso y nosotros apostamos a las características de nuestros jugadores para poder responder”, comentó el DT a la hora de analizar el partido.

Y enseguida dio indicios del por qué de la elección de los once, en especial la presencia de Luis Advíncula como lateral y Prediger y Sills como doble cinco. “Entiendo que tenemos que presentar un equipo que intente sostener el balón, que tenga vocación ofensiva y que preocupe al rival”, confió.

Y explicó: “Si nosotros vamos a jugar a que River juegue, será un problema. Seguramente va a ser un partido de ida y vuelta, por las características de ellos y nuestras. Imagino un partido abierto”.

Sobre la inclusión de Scocco, el técnico fue terminante. “Lo veo muy bien a Nacho. Es un jugador fundamental y entiendo que tiene que jugar. Además, con la presencia de Prediger y Sills intentamos sostener la estructura que veníamos teniendo”.

Osella mostró respeto por el rival, pero analizó que la Lepra tiene equipo para jugarle de igual a igual. “River es un equipo de jerarquía, con un gran entrenador y con jugadores que están pasando por un gran momento. Es de los que mejor se ha reforzado y siempre es un rival de riesgo. Imagino un partido complicado porque está a dos puntos de nosotros y, por lo que significa la institución, van a salir a ganar. Pero Newell’s está bien”, aseguró.

El DT leproso lamentó la ausencia de Facundo Quignon, una pieza clave en el mediocampo. “La ausencia de Quignón nos complica. Está pasando por un gran momento y es un futbolista que se adaptó rápido a lo que pretendemos. Es uno de los recuperadores más importantes que tenemos y está dentro de los mejores del país en ese rubro. Pero apostamos a la experiencia de los reemplazantes y creemos que lo van a hacer bien”, comentó el entrenador.

Maidana no se recuperó y va Martínez Quarta

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que su equipo tiene la “necesidad de sumar tres puntos” en el torneo local y con ese objetivo visitará mañana a Newell’s, con la ausencia de Jonathan Maidana, quien quedó afuera por una molestia muscular.

“En el campeonato no pudimos sostenernos en cuanto a los futbolístico, hicimos goles, pero no lo pudimos sostener y el domingo será un lindo partido para poder acortar la distancia con Estudiantes. Tenemos la necesidad de poder sumar de a tres puntos y creo que llegamos bien al partido porque hemos podido trabajar bien, más allá de que no pudimos recuperar a Maidana”, sentenció Gallardo.

En la conferencia de prensa que brindó tras el entrenamiento, Marcelo Gallardo también confirmó que no arriesgará al zaguero Jonatan Maidana, por todavía tener molestias del desgarro en el bíceps femoral derecho que sufrió hace algunas semanas. “No se siente seguro, no esta al ciento por ciento y preferimos no arriesgarlo. Queremos que tenga una buena evolución y no se resienta para lo que quede del semestre”, sostuvo.

Los once: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Lucas Martínez Quarta, Arturo Mina y Camilo Mayada; Ignacio Fernández, Joaquín Arzura, Andrés D´Alessandro y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

Ingresan Sills y Scocco

“El equipo va a ser Pocrnjic; Advíncula, Formiliano, Moiraghi y Paz; Amoroso, Prediger, Sills y Maxi Rodríguez; Formica y Scocco”. Sin dudar un instante, Diego Osella confirmó los once con una gran noticia: Nacho Scocco será titular.

El delantero regresa al equipo como titular tras una ausencia importante a partir de una ciatalgia que lo tuvo a maltraer e incluso hizo pensar que tendría que ser operado.

El último partido desde el inicio fue justamente cuando se lesionó, el 1º de octubre ante Temperley. Y si bien ingresó 16 minutos ante San Lorenzo, en ese partido se notó que no estaba en plenitud.

Además del retorno de Nacho, Osella confirmó que el doble cinco será Prediger-Sills. Las lesiones de Facundo Quignon y Diego Mateo complicaron el armado del mediocampo y el DT optó por la lógica, una dupla que tiene algo de juego con Prediger y bastante marca con Sills.

La otra duda era el lateral derecho. Y el técnico optó por Luis Advíncula sobre Ignacio Escobar. Con esta decisión el DT mostró cierta actitud ofensiva que muestra claramente un cambio a la hora de enfrentar un rival de riesgo.

La otra novedad pasa por Mauro Matos. El delantero tuvo una semana donde estuvo mejor y casi no sintió dolor y por eso el entrenador decidió que estará concentrado. Si bien el ex San Lorenzo no está en su mejor forma física y futbolística (su último partido fue ante Sarmiento en la tercera fecha), sus ganas y la ausencia de alternativas en ataque podrían llevar a Osella a tenerlo en el banco.

Venta de entradas

Hoy de 10 a 18 en la boletería de puerta 6 arranca la venta de entradas para el partido de mañana a las 20 ante River. Los valores son: general, 200 pesos; platea este superior, 300 (socios) y 500 (no socios); este inferior, 400 y 600; visera, 500 y 700 pesos. Mañana las boleterías se abrirán desde las 15.