Organismo internacional pide activar la búsqueda de Valentín Reales

María de los Ángeles busca a su hijo desde noviembre pasado, hasta el momento solo halló una zapatilla en un descampado. Quiere saber qué pasó con Valentín Reales el chico de 15 años. Ante la falta de respuestas el Ministerio Público de la Defensa presentó, en diciembre, un pedido ante la CIDH para que el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas intervenga en el caso. Este organismo no solo registró la petición, sino que puso en marcha un procedimiento de acción urgente para desentrañar el caso y solicitó al Estado argentino activar la búsqueda del niño e informar sobre el avance de la investigación antes del 1º de febrero.

Tras la presentación que realizó el defensor provincial Gabriel Ganón al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, se activó un procedimiento de acción urgente para buscar y localizar a Valentín Ezequiel Reales “ante la grave preocupación por la integridad física y psicológica del niño”. El adolescente desapareció el 15 de noviembre de la casa de su madre en Cabín 9, de Pérez: Valentín se retiró a hacer un mandado y desde entonces no se tiene noticias del chico. Según información a la que accedió el Comité, la familia se presentó ante las autoridades policiales a los fines de conocer si el niño había sido detenido –ya que ello había ocurrido en otras ocasiones– pero la respuesta fue negativa. Ante ello presentaron la denuncia por búsqueda de paradero que, según reza el escrito, tuvo diligencias muy limitadas y sin resultados hasta el momento.

El Comité destacó que entre la información que se le acercó existen alegaciones de que Valentín fue detenido en varias oportunidades desde abril pasado bajo la excusa de que estaba vinculado con una banda dedicada al narcotráfico, presuntamente manejada por la Policía de Santa Fe, reza el escrito. En una de estas ocasiones el niño fue puesto a disposición de un fiscal de competencia en causas penales de personas mayores de edad y en otras trasladado a una comisaría sin que exista constancia de intervención de la Dirección de Niñez o el Juzgado de Menores. Circunstancia en la que habría sido víctima de torturas, refiere el documento.

Ante ello, el secretario general de Naciones Unidas trasmitió al representante local en Naciones Unidas la petición y activó el procedimiento para su búsqueda que regula la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En base a información a la que accedió el Comité, el organismo solicitó al Estado argentino tomar medidas urgentes para la búsqueda y localización del adolescente “tomando en cuenta la obligación reforzada del Estado parte de protección de todos los niños y niñas contra la desaparición forzada”.

A su vez el Comité recordó la obligación del Estado en garantizar la comunicación de toda persona privada de su libertad con su familia, allegados o un abogado. En el caso de que no pueda confirmar el paradero de Valentín, asegurar una estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda e informar antes del 1° de febrero sobre la búsqueda y la participación de los familiares y allegados del niño en la misma, dándoles acceso directo a los datos colectados en el caso.

Por su parte, su madre se presentó a principio de semana en la puerta de la Fiscalía reclamando la activación de la búsqueda. El temor de María de los Ángeles es que la causa se estanque y no haya resultados. Destacó que su situación es desesperante porque no hay ninguna pista. El fiscal Guillermo Apanowicz, a cargo de la investigación, se encuentra de licencia ante la feria judicial. Y según le informaron a la madre de Valentín, el funcionario Leandro Trangoni quedó al frente de la pesquisa a los fines de recepcionar alguna información que surja mientras el titular de la causa se encuentra de vacaciones. Por su parte desde Fiscalía informaron que se puede consultar sobre el avance de la causa tras la finalización de la feria judicial.