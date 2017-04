Newell’s, obligado a ganar afuera

A meterle presión a Boca y afirmarse arriba. Newells visita a Arsenal desde las 14 con una idea clara: jugar fuera de casa lo más parecido como cuando lo hace en el Coloso. Y ganar, obvio. Para acercarse al líder y consolidarse en puestos de Copa Libertadores.

El rival se presenta ideal para cumplir con el objetivo. En otros tiempos ir a Sarandí era un dolor de cabeza para cualquiera, pero hoy no. El equipo de Humbertito Grondona perdió los últimos cuatro partidos y va derecho a descender. Y si bien no hay partidos ganados de antemano, la Lepra debería aprovechar la chance.

Osella tuvo una semana ideal. Tras el triunfo ante Rafaela el ánimo estuvo alto y no debió esperar por lesionados como en partidos anteriores. En consecuencia, repite los once. Con Formica y Quignon recuperados y con Seba Domínguez y Jalil Elías consolidados como titulares. Ambos no eran de los preferidos del DT, pero se ganaron un lugar con buenos rendimientos.

La clave será cambiar la cabeza. Salir a jugar como si fuera en el Coloso. Sentir la obligación de ganar. No esperar que el partido proponga algo, tomar las riendas rápido y ser protagonista. Los jugadores saben que es la materia pendiente cuando se alejan del Parque. Y como dijo Scocco, para pelear el título hay que mejorar la producción numérica como visitante. Y esta tarde parece ser el día para empezar. O será tarde y habrá que conformarse con pelear el ingreso a una Copa. Lo que no es poco, pero el hincha se ilusiona con algo más. Y la culpa es de Osella y de los jugadores que les dieron razones para soñar.

¿CON ESTUDIANTES CAMBIA DE DÍA?

AFA definió que Newell’s y Estudiantes, por la fecha 20, se disputara el sábado 15, en horario a confirmar, pero ayer los organismos de seguridad de la provincia solicitaron que se cambie la fecha. ¿El motivo? Ese día sábado en el Hipódromo habrá dos recitales de Soy Luna, a las 15.30 y 19. El tema es que el Pincha juega Copa en la semana y el viernes parece imposible. ¿Será en Pascuas?

Se cortó la racha

La reserva igualó 0-0 ante Arsenal y no pudo mantener la racha de cinco triunfos consecutivos. El elenco de Juan Pablo Vojvoda tuvo una chance de ganar a los 19 del primer tiempo, pero Aquino le atajó un penal a Héctor Fertoli. Newell’s alistó a Bustos; Franco Escobar, Stefano Callegari, Lisandro Martínez, Milton Valenzuela; Braian Rivero, Maxi Ribero, Mauro Vega; Fertoli, Lucas Giovagnoli y Carlos Rotondi. La Lepra sigue líder, aunque Independiente tiene tres partidos menos. El partido lo presenció Claudio Ubeda, DT de la selección Sub 20.

Osella: “No menospreciamos ningún partido”

Diego Osella está tranquilo. La posición expectante como escolta genera gran expectativa y tuvo una semana sin lesiones. Pero no quiere relajarse. Por eso remarcó que Arsenal va a ser un rival complicado y también tuvo algo de sarcasmo al referirse al horario del partido, ya que siente que Newell’s no tiene el respeto de AFA que la posición en la tabla demandaría.

“Es un horario un poco extraño, porque venimos ahí arriba, únicos segundos y que nos pongan un sábado a las 14 horas llama la atención. Creí que podíamos tener un horario de mayor protagonismo, me pareció raro”, comentó Osella con cierto dejo de molestia.

Enseguida se refirió a la importancia de una victoria de visitante, algo que no sucedió desde el reinicio del torneo. “Hace tres fechas que no ganamos. Si queremos pelear arriba necesitamos cosechar más de visitante”, remarcó.

Consultado sobre la influencia de los arbitrajes en este tramo del torneo donde empiezan a definirse cosas importantes, el DT manifestó: “Al que le toca en contra se queja y al que lo favorecen no dice nada. Poco podemos hacer. Yo confío en los árbitros porque sino como formador de grupo estaría en problemas. El fin de semana pasado hubo algunas decisiones dudosas y creo que fueron errores de interpretación”.

Arsenal llega con cuatro derrotas al hilo, pero el entrenador leproso no quiere confiarse. “No menospreciamos ningún partido. La hemos pasado mal con equipos que pelean la permanencia. Son partidos complicados, cerrados, duros, donde el rival va a buscar la pelota como si fuese la última”. Y agregó: “Estoy convencido que va a ser un partido intenso. Humbertito (Grondona) es un técnico que le gusta proponer. Por eso van a aparecer las oportunidades. Si sostenemos la inteligencia e intensidad, vamos a poder transformar la desesperación del rival en algo bueno para nosotros”.

En este recta final, Osella entiende que Newell’s tiene un plantel corto con “apena 22 jugadores de campo, de los cuales 8 son juveniles”. Aunque remarcó que “somos un plantel que está preparado para competir, no tenemos ninguna excusa”.

Por último, el DT aseguró que no es correcto pensar en la lucha por el título o las chances de jugar la Copa. “Sería prestarle atención a algo que va a ser más adelante. Estamos enfocados en esto que es lo que podemos resolver mañana (por hoy). Desde que estamos acá nos pusimos objetivos cortos, no podemos andar haciendo cuentas de qué pasa si gana cada equipo”.