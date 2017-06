Moreno: “Este gobierno le sacó la comida de la boca a la gente”

“El problema fundamental de este gobierno es que le sacó la comida de la boca a la gente”, expresó el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien este lunes estuvo en Rosario para la presentación de su libro En defensa del modelo, un texto en el que recopila su recorrido por la Secretaría de Comunicaciones, por la antes referida de Comercio Interior, y como agregado económico de la Embajada argentina en Roma, además de su relación con Néstor y Cristina Kirchner, e, incluso, su perspectiva sobre la disputa por Papel Prensa con la empresa Clarín.

Moreno desembarcó en la ciudad para presentar su libro en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, de Paraguay al 1100, con el apoyo del Sindicato de Encargados de Edificio (Suteryh) y la Juventud Sindical Peronista.

Moreno explicó que no se trata de un libro adulador de la gestión kirchnerista, sino todo lo contrario: “Es más bien autocrítico sobre errores que hemos cometido y que nos llevaron a perder las elecciones en 2015”, expresó el dirigente, que también visitó la sede del sindicato de Televisión, en Francia al 1200.

Antes, dialogó con El Ciudadano y afirmó que “el experimento”, del gobierno de Mauricio Macri está acabado, porque se cerró un “ciclo económico”, y que se debe cerrar el “ciclo político” a través de las elecciones.

Por último, Moreno se mostró apenado porque el peronismo no va unido en un frente electoral en la provincia de Buenos Aires, aunque dijo que no pierde las esperanzas de que haya unidad antes del 24 de junio.

¿Un nuevo modelo?

El actual ministro de Economía, Nicolás Dujovne, afirmó ayer que “no vengan con recetas del pasado, porque han fracasado”, sin aclarar qué tipo de recetas económicas se refería. Preguntado sobre esto, Moreno afirmó: “Coincido con el ministro Nicolás Dujovne porque actualmente el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial, es decir que el mundo cambió. Como lo que dice también sumo pontífice, el papa Francisco, que las recetas del pasado tenían que ver con un mundo que no estaba en guerra”.

Según Moreno, en el presente un pueblo no se quiere apropiar del territorio de otro como en la época de las colonizaciones del siglo XIX y XX, sino que ahora “un pueblo se quiere apropiar del trabajo de otro pueblo”. Según su perspectiva esto lleva a “la desaparición del pueblo”, como el argentino. En ese sentido, el ex secretario de Comercio Interior sostuvo que la receta para aplicar en la economía del país “tiene que ser novedosa”. Es necesario “un modelo de desarrollo nacional y popular”, aclaró el dirigente peronista.

Esfuerzo productivo

“Hay que generar un esfuerzo de producción con la participación de empresarios y trabajadores”, señaló Moreno, quien tiene como objetivo garantizar el trabajo de la población. Ese modelo y ese esfuerzo toman la denominación de “peronismo”, para Moreno.

“Para que podamos sostener la producción y el crecimiento, es importante que los frutos del esfuerzo estén en manos de los trabajadores, de todos los argentinos”, recalcó.

“Este es un gobierno oligárquico que planteó un modelo desordenado que tenía un proyecto de transición, que no funcionó, y ahora está proponiendo un experimento”, añadió el ex funcionario kirchnerista.

“Este experimento está terminado”, sostuvo Moreno y redundó que “es un ciclo económico” finalizado. Al mismo tiempo, expresó que “hay que hacer coordinar el ciclo económico con el ciclo político”, del gobierno actual mediante una participación electoral que lo derrote en las urnas.

La unidad

“A mí me hubiese gustado la unidad del peronismo porque es la base de la unidad nacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si logramos conformar una unidad y todos los sectores del peronismo estamos juntos para las elecciones. En provincia no van todos juntos, sin embargo no está todo dicho hasta el 24 de junio”, enfatizó el ex agregado de la Embajada Argentina en Italia, quien no dejó de reconocer que “la madre de las batallas” electorales está en la provincia de Buenos Aires, y que “es claro” que el peronismo y Cristina Kirchner debe triunfar allí.

En este sentido, Moreno reiteró ayer que confía en que Cristina Fernández de Kirchner va a ganar las elecciones y que “harán todo lo posible para conseguir una lista de unidad”, hacia el interior del peronismo.

En esa línea, abogó por la unidad del PJ en un acuerdo entre cristinistas y randazzistas. “Necesitamos un PJ unido para ser la real opción en octubre”, se sinceró Moreno quien ratificó que será candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires en una de las cuatro listas que presenta en justicialismo en dicho distrito.

Temas a debatir

Preguntado sobre el “caso Odebrecht” y la corrupción, el referente del kirchnerismo afirmó que “en las próximas elecciones los debates girarán en torno a tres discusiones”. “La primera es cómo volver a comer”, es decir, cómo hacer para bajar el precio de los alimentos que son los productos que más aumentaron y son los que más castigan a los sectores de bajos recursos”, subrayó. Otro tema, que será puesto en debate para Moreno es el de la “seguridad”, porque según expresó: “No puede ser que maten a tres personas por día”. Y el tercer tema a discutir de cara a las próximas elecciones será el de la “corrupción”.

“Si te pregunto que me digas cuáles son las cinco familias más corruptas de la Argentina, me podés responder que son Macri – Blanco Villegas”, aseguró Moreno, y aclaró que le gustaría que primero saber sobre eso, en referencia a los progenitores del presidente, es decir, Franco Macri y Alicia Blanco Villegas.