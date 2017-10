¿Menos nafta y más gas? Se dispararon consultas por el precio de los equipos de GNC

El día después de las elecciones legislativas se incrementó casi un 10% el precio de los combustibles en todas las estaciones del país. Esto provocó una inmediata reacción entre los consumidores que empezaron a pedir presupuesto por los equipos de Gas Natural Comprimido (GNC).

“El viernes ya estaba el rumor del aumento y ese mismo día se incrementó la cantidad de consultas y presupuestos en todos los talleres de la ciudad”, fueron las primeras palabras de Ricardo Ciavarro, presidente de la Cámara de GNC en Rosario, en diálogo con El Ciudadano. Y agregó: “Lo que vendemos es un ahorro para los automovilistas y además es ecológico”.

65% es el ahorro que produce el GNC con respecto a la nafta. Un vehículo familiar en ocho meses lo amortiza

El GNC tuvo su auge a fines de la década del 90 y principios del 2000. Los reiterados aumentos en las tarifas, los altos costos y el congelamiento de los sueldos parece ser un cóctel clave para la vuelta de esta combustión a los vehículos. El ahorro ronda en el 65%. “Por cada 100 pesos que uno gasta de nafta, son 35 de GNC. La diferencia es muy grande”, contó Ciavarro.

En la actualidad el precio de un equipo de GNC ronda entre los 17 y 20 mil pesos. Todo depende del vehículo y modelo que lleva. Hay dos opciones en el mercado de cuarta y quinta generación. “Para un taxista, remisero o viajante en cuatro meses lo puede amortizar, mientras que para un auto particular puede llevar ocho meses”, resaltó.

Una clave muy importante para la elección del GNC es el método de pago y recordó que los talleres cuentan con el plan “Ahora 12” los jueves y viernes. “Uno se lleva el equipo en 12 cuotas de 1.400 pesos. Hay gente que gasta más de dos mil pesos por mes en combustible y esa es una forma de pago muy buena”, sostuvo.

500 pesos es el precio de la renovación de la oblea para circular. A los equipos se les realiza una prueba hidráulica cada cinco años

Con respecto al momento que atraviesan los comercios de este rubro, Ciavarro sostuvo que siempre fluctuaron y destacó que los productos no aumentaron al ritmo de la inflación. Además recordó que los equipos tienen el mismo precio que en noviembre de 2016, mientras que las obleas en un año tuvieron un incremento de 50 pesos y pasaron de 450 pesos a 500 pesos.

El tanque amarillo volvió a escena y pone en discusión si conviene o no. El litro de nafta y diésel no para de tener techo, mientras que el m3 de gas rinde y tiene un precio muy inferior. ¿Conviene pasarse o no?

SÓLO RUMORES

Muchas veces se escucha el mito que el GNC rompe el motor de los autos. Ciavarro se encargó de desmentir. “Uno puede hacer 100 mil kilómetros en un año al auto con GNC, pero siempre debe hacerse los mantenimientos adecuados”, explicó.

ARGENTINA, CON NAFTA CARÍSIMA

El precio medio de la nafta en todo el mundo es de 1,08 dólar por litro. Hay una diferencia sustancial en estos precios entre los diferentes países: los más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos. Una excepción es Estados Unidos, un país económicamente avanzado con los bajos precios. Las diferencias de precios entre países se deben a los diferentes impuestos y subsidios para los combustibles. Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Como resultado, los precios de la gasolina son diferentes.