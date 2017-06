Matan a un chofer en Claypole y por el crimen pararon colectiveros en el sur de Buenos Aires

El miércoles por la noche un chofer de la línea de colectivo 514 de Buenos Aires murió al recibir un balazo. Según los investigadores, todo ocurrió en el cruce de las calles Remedios de Escalada y Aristóbulo del Valle, cerca de las 23, en Claypole, cuando varios sujetos en motos intentaron robar a otro motociclista y, ante la resistencia de la víctima, se originó un tiroteo.

Uno de los balazos atravesó el parabrisas y mató a Carlos Sánchez (que estaba a punto de finalizar su recorrido). El colectivo, con el chofer muerto y sin pasajeros, avanzó unos 50 metros más hasta que se estrelló contra un paso a nivel, cerca de la estación de trenes de Claypole.

“No hay palabras, no puedo entender lo que le pasó a mi hermano. No sé lo que vamos a hacer ahora. Dejó a cinco hijos y a un nieto…”, dijo esta mañana Pablo, el hermano del chofer fallecido, también colectivero.

“Yo estaba trabajando, me llama el delegado y me avisa que falleció con un tiro en la cara, que quedó en medio de un tiroteo. No quiero que esto quede impune, quiero que aparezcan los que fueron”, explicó el hombre en declaraciones a la prensa.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro por 24 horas en las 62 líneas de colectivos de la Zona Sur del gran Buenos Aires.