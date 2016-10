Las Cuatro Plazas tuvieron su busto de Néstor, pero un rato

Dirigentes y militantes locales del kirchnerismo lograron ayer cumplir su objetivo de homenajear al ex presidente Néstor Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplieron seis años el jueves pasado, con la inauguración de un busto del santacruceño en una de las esquinas de las tradicionales Cuatro Plazas, en el corazón de barrio Belgrano, pero la obra de arte permaneció en el lugar sólo por un rato.

Tras el homenaje, los dirigentes kirchneristas, encabezados por el diputado nacional y dirigente de La Cámpora, Marcos Cleri, retiraron el busto de la esquina noroeste de las Cuatro Plazas, ya que aún no se logró la correspondiente autorización del Concejo Municipal para su emplazamiento definitivo en ese sitio del barrio Belgrano.

Es que la intención del kirchnerismo en el Concejo Municipal de colocar un busto de Néstor Kirchner en las Cuatro Plazas generó una fuerte polémica por la oposición que encontró entre los ediles del PRO, que consideraron que no es el momento propicio para semejante homenaje.

La voz cantante del rechazo a la iniciativa por parte de los concejales del macrismo la llevó el edil Carlos Cardozo, quien anunció el jueves pasado que “no votará de ninguna manera” un proyecto promovido por ediles kirchneristas en el Concejo destinado a emplazar bustos o estatuas de Néstor Kirchner en espacios públicos de la ciudad.

En respuesta, concejales del Frente para la Victoria-PJ señalaron: “Estas apreciaciones nos hacen recordar a las peores épocas de proscripción de la historia del peronismo, donde primó la persecución y la intolerancia”.

En un comunicado, Cardozo informó el jueves último que rechaza en forma rotunda la iniciativa de los concejales kirchneristas de emplazar un busto del ex presidente en las Cuatro Plazas, en barrio Belgrano. Para el edil del PRO, Kirchner fue el “ideólogo” de un movimiento que tuvo como objetivo “saquear el Estado”, y dijo que el fallecido ex presidente de la Nación “es el inventor de Lázaro Báez y de la cartelización de la obra pública”.

Cardozo criticó además la postura del oficialismo, y rechazó que el busto de Kirchner se coloque en el medio de la rotonda de Provincias Unidas y Mendoza, que es lo que pretende el kirchnerismo, pero sí acepta que se coloque en una de las Cuatro Plazas, “escondido entre los árboles”.

En este sentido, el concejal rosarino afirmó que éste “es un momento en que el país necesita manifestaciones claras contra la corrupción” y que la postura del PRO “va en ese sentido”.

“Consideramos que la figura de Néstor Kircher genera una fuerte controversia en la sociedad: no es que no hay un juicio de la historia, no está todavía el juicio de la Justicia por las numerosas causas de corrupción que involucran a funcionarios de su gestión y la de su viuda”, remarcó Cardozo.

“Hemos aprobado nomenclaturas de políticos importantes a poco tiempo de su muerte, como Guillermo Estévez Boero, Rául Alfonsín y Gualberto Venesia, pero había cierto consenso en la huella que habían dejado en la política, cosa que no ocurre con Kirchner por estos casos”, manifestó Cardozo. “No tuvimos problemas en aceptar que se utilice el espacio público para un evento en recuerdo de Néstor, pero un busto es otra cosa. Además ya hay un paseo en el Parque España que lleva su nombre”, recordó el edil del PRO.

Denunciaron “proscripción”

A su turno, los concejales del FpV-PJ remarcaron que “lamentablemente, las aseveraciones de Cardozo y los continuos ataques contra el kirchnerismo muestran un grado de intolerancia preocupante donde el que piense o se exprese en disidencia, padece consecuencias”. En esa línea, los concejales insistieron en que las expresiones vertidas por Cardozo en diversos medios de comunicación “develan el grado de persecución hacia el peronismo que se quiere instalar desde el PRO, obstruyendo la voluntad de miles de personas de homenajear a un ex presidente elegido por el voto popular”. Y subrayaron: “A Cardozo le debe resultar extraño querer negar un homenaje a un presidente que significó mucho para los argentinos por supuestas imputaciones judiciales cuando el mismo presidente Mauricio Macri está procesado en varias causas”.