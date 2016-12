La Municipalidad presentó campaña local de prevención de adicciones

La intendenta Mónica Fein presentó este jueves en el Galpón de Juventud una campaña local de comunicación y difusión con el objetivo de prevenir y concientizar sobre la problemática del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

La campaña tiene un enfoque multiplataforma: estará presente en los medios tradicionales de comunicación pero también en redes sociales, juegos online y campañas de concientización dentro de los bares y boliches. Cuenta además con un formato de micro-relatos dirigido a diferentes espacios y plataformas de difusión. El proyecto incluye, por ejemplo, intervenciones en esos mismos espacios con calcos con distintas consignas, eventos culturales y deportivos y otras acciones en la terminal de ómnibus, el aeropuerto y la estación de trenes.

El eje de todas las acciones, resaltaron desde el Ejecutivo municipal, es reconocer el problema como un problema de todos, sin generar estigmatización, brindando información útil sobre las sustancias y sus efectos, comprometiendo a las familias e invitando al diálogo con los más jóvenes.

“Despues de un año muy fuerte de trabajo con las organizaciones sociales, el sistema de salud, con los jóvenes, con los empresarios de la nocturnidad, convocamos a la sociedad a reflexionar en temas como el exceso de alcohol, que está naturalizado, y que en la previa o en los lugares donde vamos tiene un efecto importante”, comentó Fein tras encabezar la presentación de los spots audiovisuales y otras iniciativas.

Los funcionarios presentes resaltaron que se trata de poner en valor un trabajo que la Municipalidad viene desarrollando desde hace mucho tiempo mediante políticas públicas de prevención y tratamiento relacionados al consumo problemático de sustancias. En este sentido, especificaron, el municipio trabaja de manera intersectorial mediante el Programa de Salud Mental dependiente de Salud Pública, la Dirección de Juventudes de Promoción Social, el programa Nueva Oportunidad y diferentes acciones de la Secretaría de Cultura.

Todas esas acciones buscan generar conciencia sobre el consumo de sustancias, remarcando que un consumo es problemático no por la sustancia que se consume, sino por el uso que se hace de ella. Cuando se habla de consumo problemático, se hace referencia a cuando se depende del consumo de sustancias para el desarrollo de la vida cotidiana.

De acuerdo a lo dicho por Fein, el fin último de la campaña es “interpelar a la población por el consumo de sustancias, el consumo de psicofármacos. Lo que planteamos es que piensen en su futuro”. Además, la mandataria recordó que desde la Municipalidad se creó recientemente el espacio interdisciplinario La Estación, donde aquellos que consideren estar en situación de riesgo en relación al consumo de alguna sustancia (o incluso sus familiares) pueden recurrir para recibir orientación.

Las autoridades insistieron en que, desde el municipio, la prevención y el tratamiento se inscriben en el reconocimiento de la salud como un derecho, y de las personas consumidoras como sujetos también de derecho. El dejar de consumir –recordaron– no es una condición de inicio de tratamiento: se orienta por el principio de que una persona que no puede o no quiere dejar de consumir, debe ser ayudada a disminuir los riesgos que puedan estar vinculados con el consumo.

En la presentación de este jueves participaron los secretarios de Desarrollo Social, Laura Capilla; Salud Pública, Leonardo Caruana; Cultua y Educación, Guilllermo Ríos; el subsecretario de Control y Convivencia, Guillermo Turrín, y el director de Juventudes, Guillermo Lasalla, entre otros.

Aprender jugando

Parte de las acciones y piezas del plan incluyen un juego, llamado “Consumos Problemáticos”, que funciona en PC, tablets y teléfonos y brinda información sobre cada sustancias y sus efectos sobre quienes las consumen.

Se trata de un desarrollo de la Dirección General de Comunicación Social y se encuentra disponible para descargas en Play Store: y en rosario.gob.ar.

En bares y boliches

Allí se implementarán una serie de acciones, enmarcadas en un acta compromiso que muchos de los empresarios de este sector ya han firmado, a través de la cual se declaran comprometidos con el consumo responsable y a llevar adelante una serie de acciones en ese sentido, como la difusión de materiales especiales de prevención, capacitación, suministro gratuito de agua, entre otras.

Tragos Saludables

Esta es otra de las iniciativas encara por la Asociación Rosario Bartenders y el Mercado de Productores. El objetivo en este caso es prevenir sobre el consumo excesivo de alcohol y enseñar que se pueden hacer y consumir otro tipo de tragos.

Es importante destacar que el Mercado de Productores colabora desde el año 2006 con la Secretaría de Salud, con acciones como la entrega de frutas y verduras dirigidas a fomentar el consumo de las mismas y mejorar los hábitos alimentarios de la población. Dicha estrategia se desarrolla en las distintas actividades y espacios relacionados con la promoción de la alimentación saludable.

En lo que va de 2016, el Mercado de Productores donó 18 mil frutas de estación (manzanas, bananas y naranjas). Además, es importante destacar que durante los festejos del pasado Día de la Primavera, el Mercado entregó frutas y verduras para la elaboración de 3 mil tragos saludables, los que fueron entregados en La Florida y en los Galpones de la Juventud.

La Estación

Todo este entramado, esta red de contención, cuenta con un espacio físico estratégico donde las personas afectadas por algún tipo de consumo pueden sentirse contenidas y recibir respuestas. Ese lugar es La Estación. Ubicada en Gálvez 867 (entre Maipú y Laprida), este lugar que fue inaugurado en el mes de julio, tiene como principal objetivo reunir a las diferentes áreas del gobierno provincial, ONG e instituciones religiosas, con el objetivo de contener, acompañar y trabajar en la prevención de las adicciones de todo tipo.

Esta red está recibiendo a quienes deseen consultar sobre su situación, o la de una persona cercana, en relación al consumo problemático de sustancias. Funciona como un espacio de referencia, como una puerta de entrada a esta red dispuesta a colaborar y contener, interviniendo y brindando asesoramiento.

El espacio, lugar donde se articularán las acciones para la atención integral de las personas con problemas con el consumo de sustancias, está abierto de lunes a viernes de 9 a 18 con equipos que realizarán entrevistas y con una planificación de estrategia.

Es importante destacar que La Estación no es un lugar de estadía ni tampoco de internación. Es un lugar de tránsito, donde va a funcionar un equipo de admisión y enlace, integrado por psicólogos y profesionales de otras disciplinas que trabajan en la problemática, quienes atenderán a personas que necesiten ayuda, familiares o los propios equipos de distintas instituciones vinculados con pacientes.

Red de contención Municipal