La enfermedad del trigo amenaza a Europa, África y Asia

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) difundió recientemente a la población que se detectaron nuevas mutaciones en Europa, Asia y África en de la roya del trigo (según su nombre científico: Puccinia triticina Eriks). Se trata de una enfermedad que puede ocasionar pérdidas totales de cosechas en caso de que no se detecte a tiempo la situación.

Para los especialistas, las variantes de la conocida enfermedad se extienden a otros países, en particular los ubicados en la cuenca del Mediterráneo, e insisten en la necesidad de adoptar medidas tempranas para impedir graves daños a las cosechas, señala el portal Prensa Latina (PL).

Las royas del trigo tienen un elevado poder de propagación a grandes distancias con el viento, y de no detectarse y tratarse a tiempo pueden transformar un cultivo de saludable aspecto a punto de la recolección, en un campo de hijas amarillas, tallos negros y granos marchitos.

En los dos últimos estudios que se llevaron a cabo sobre el tema, los cuales recibieron el apoyo de la FAO y fueron publicados en la revista especializada Nature, luego de ser difundidos por la Universidad de Asrhus, en Dinamarca, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, detallan que en la isla de Sicilia, en el sur de Italia, las mutaciones como la roya del tallo afectó a varios miles de hectáreas de trigo duro en 2016, considerado el mayor brote de la enfermedad visto en Europa en décadas.

“Según el fitopatólogo de la FAO Fazil Dusunceli –señala PL–, la nueva y agresiva variedad surge cuando se trabajaba contra la existente”. En este sentido, el experto alertó sobre la necesidad de actuar rápido y de manera concienzuda para abordar la enfermedad.