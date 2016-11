La Copa Santa Fe ya es una realidad: ahora, a jugar

Tras la apertura de anoche en Gálvez, hoy desde las 21.30 continuará la jornada inicial de la Liga Provincial Copa Santa Fe con once encuentros en todo el mapa de la Invencible. Los equipos rosarinos saldrán a la cancha y mientras que serán locales El Tala, Sportsmen y Talleres de Villa Gobernador Gálvez, a Temperley y Atalaya les tocará probar suerte en la ruta.

En la previa para El Hincha se juntaron Diego Foradori (Sportsmen), Roberto López (Sport), Juan Pablo Stegmayer (Sastre), Hugo López (Temperley), Augusto Capra (El Tala), Leandro Faranna (San Jorge), Maxi Yanson (Atalaya) y Mauro Aparicio (Talleres).

El Tala, que fue animador del pasado certamen, mantuvo una base y tendrá en el inicio una durísima prueba ante Atlético San Jorge en el marco del grupo A con arbitraje de Osvaldo Bautista y Adrián Zuliani.

Por esta misma zona se producirá el regreso a la competencia de Atalaya, que también usará el plantel que viene compitiendo en el torneo local para probar suerte a nivel provincial. El Azul deberá visitar a los intensos y veloces chicos de Colón de San Justo con arbitraje de Raúl Olivero y César Farina.

Por su parte, en la zona B saldrá a la cancha en casa Talleres de Villa Gobernador Gálvez, que recibirá al siempre duro Firmat Football. La T se preparó dentro y fuera de la cancha para renovar las instalaciones y darle rodaje a sus pibes en el certamen. Dirigirán Raúl Gasca y Cristian Stefanini.

En este mismo grupo, Temperley hará su presentación en la Liga Provincial en una complicadísima visita a Sportivo Suardi. El Negro engrosó un poco su plantel con Ludolini y Giachetti, pero encara el certamen con calma y sin presiones.

Y por la zona C, Sportsmen Unidos comenzará su andar por el provincial jugando en casa ante Rivadavia Juniors de Santa Fe, todo uno animador de estos torneos santafesinos.

Los otros encuentros programados para esta noche a las 21.30 son Adeo de Cañada de Gómez vs. San Lorenzo de Tostado, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe vs. Atlético Rafaela (zona A), Colón de Santa Fe vs. Cacu de Ceres, Brown de San Vicente vs. Atlético Sastre (grupo B), Unión de San Guillermo vs. Sport Club Cañadense y Ceci de Gálvez vs. 9 de Julio de Rafaela (zona C).

El certamen tiene 24 equipos divididos en tres zonas de ocho elencos. Los equipos que terminen en los cinco lugares más altos de cada tabla y el mejor sexto entre las tres zonas pasarán a playoffs. El campeón ascenderá al Torneo Federal.