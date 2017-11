Jorge Elías: “Esto es peor que lo que hizo Menem”

El borrador de la reforma laboral que el gobierno entregó a la CGT contempla una negociación de las indemnizaciones en el convenio colectivo de trabajo, dándoles una jerarquía superior a las leyes laborales , ya empezó a generar ruido en Santa Fe. El gobierno de Mauricio Macri también anunció que el objetivo de la reforma es reducir el empleo en negro. Para el abogado laboralista rosarino Jorge Elías, lo que busca el ejecutivo es “que las empresas puedan sacarse de encima con facilidad a trabajadores con muchos años de antigüedad y eliminar las sanciones que pesan sobre los patrones que no anotan a sus empleados”. “Esto es peor que lo que hizo (el ex presidente Carlos) Menem”, lanzó en diálogo con El Ciudadano.

El gobierno no mostró la reforma hasta después de las elecciones. Elías señaló que “le mintieron a la gente” porque los cambios “no son graduales”. “Es un proyecto que desampara a los trabajadores con la intención de que así las empresas ganen más con la promesa de que así habrá trabajo para todos”.

Respecto a las indemnizaciones, el abogado laboralista consideró que, si la reforma se implementa tal como fue presentada, “las empresas tendrán más facilidades para despedir”. Y argumentó: “Se habilita que a través de convenios colectivos se pueda reemplazar la indemnización por despido y preaviso con un fondo de capitalización que dará amplia libertad para despedir sin costo a los trabajadores”.

Elías recordó que durante el gobierno de Menem se intentó algo similar y fracasó porque “tenía un costo del 10% de la masa salarial para los empresarios y disminuía el crédito para el trabajador que, al no tener estabilidad, no podía acceder ni a un alquiler”.

La Argentina tiene un 33% de empleo en negro. La reforma plantea un “perdón” de hasta 10 años de aportes no realizados para que los empresarios blanqueen a sus trabajadores. Elías no cuestionó este punto, pero acusó al Ejecutivo de “eliminar las sanciones que pesan sobre los patrones que no anotan a sus empleados”.

“No anotar será más barato que nunca y los trabajadores no tienen ninguna reparación por el tiempo que permanecen en negro”, señaló el facultativo.

Elías refutó las declaraciones del presidente Macri, quien sostiene que esta reforma es para crear empleo y reducir la pobreza. “Es un experimento que los argentinos ya conocemos. Durante el menemismo, se implantaron medidas como estas, algunas no tan brutales, con consecuencias bien conocidas: aumento de la desocupación, buenos puestos de trabajo convertidos en empleos precarios y rebaja de remuneraciones”, dijo.

Por último, alertó: “Si estos cambios se implantan, la protesta será inevitable”.