Frigerio en Rosario: “Nosotros vamos a respetar el fallo de la Corte”

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, visitó Rosario para acompañar a los candidatos de Cambiemos de cara a las elecciones del 22 de este mes. En relación a la deuda por fondos coparticipables que la Nación mantiene con Santa Fe, el funcionario macrista expresó: “A diez días de la elección no me parece que usar estos temas para la contienda electoral no es lo mejor”.

“Nosotros vamos a respetar el fallo de la Corte, porque este es un gobierno que respeta los fallos de la Justicia. Hemos dado muestras de eso porque Santa Fe está recibiendo el doble de recursos de origen nacional de los que recibía con el gobierno kirchnerista”, lanzó Frigerio en declaraciones a Canal 5.

“Le vamos a encontrar una vuelta y creo que hay que vincularlo con la obra pública, que es lo único que le cambia la vida a la gente. Los santafesinos quieren más obras porque durante años fueron ninguneados por el gobierno anterior”, insistió Frigerio para poner las responsabilidades en las gestiones kirchneristas.

El ministro del Interior, además, declaró en una conferencia de prensa ofrecida en un hotel céntrico que “este es el gobierno con más gasto social de la historia porque universalizamos la Asignación Universal por Hijo (AUH) e hicimos la reparación histórica para los jubilados”.

Frigerio estuvo acompañado por el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral; el primer candidato a diputado nacional por Santa Fe, Albor “Nicky” Cantard, los candidatos a concejales por Rosario Roy López Molina y Ana Laura Martínez; el diputado nacional Luciano Laspina y el diputado provincial Federico Angelini.

Interrogado sobre las denuncias de clientelismo político en Rosario y en la ciudad santiagueña de Frías, con la entrega de ayuda por parte de Acción Social de la Nación, Frigerio contestó que “no va a haber ninguna respuesta; es la desesperación de la oposición que intenta instalar la campaña del miedo, como lo hizo en la elección de 2015”.

Y aclaró que “este es el gobierno que tiene más proporción de gasto social de la historia argentina, por la universalización de la Asignación Universal por Hijo y la reparación histórica a los jubilados”. “No vamos a contestar agravios ni chicanas, vamos a dejar que investigue la Justicia. Somos el gobierno más federal de la historia, porque es el que más recursos les dio a las provincias, a la inversa del gobierno anterior, que les sacaba”, agregó.