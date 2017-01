Franco Escobar, ofrecido al Cruz Azul

Newell’s necesita vender. La situación económica es apremiante y puede visibilizarse en el reciente conflicto salarial con los jugadores que puso en peligro la realización de la pretemporada en Mar del Plata. Y en esa búsqueda de fondos para afrontar los compromisos asumidos, la dirigencia le otorgó una autorización al empresario Alejandro Torres, intermediario y representante del técnico Diego Osella, para ofrecer los servicios del defensor Franco Escobar en el Cruz Azul de México. El poder para negociar al juvenil futbolista caduca a mediados de la próxima semana y en el Parque esperan deseosos que la operación llegue a buen destino.

Newell’s pediría 1,75 millón de dólares por la transferencia de Escobar. Y ahora todo dependerá de la capacidad de gestión de Torres para que Cruz Azul acepte la propuesta económica del club del Parque para quedarse con los derechos federativos del defensor rosarino de 21 años.

“Por la situación económica del club, todos los jugadores de Newell’s son transferibles”, admitió el secretario general del club José Menchón en diálogo con El Hincha. El martes por la noche se celebró una reunión de comisión directiva para tratar lo solicitado por el órgano fiduciario: un informe sobre los jugadores que se desvincularon de Newell’s, de los que llegaron en calidad de refuerzos, y del caso del volante Daniel Mancini que pasó al Girondins de Francia, para que el juez Fabián Bellizia, que entiende en el fideicomiso del club, autorice dichos movimientos del mercado de pases.

Triunfo de la reserva

Con goles de Emiliano Franco, Lucas Giovagnoli y Joaquín Torres, la reserva de Newell’s se impuso por 3-2 sobre Argentino, en amistoso disputado ayer en Bella Vista. Leandro Cabral y Jonatan Guerra convirtieron los tantos del Salaíto.

Juan Pablo Vojvoda aprovechó el amistoso para evaluar dos formaciones. La inicial estuvo integrada por Brian Bustos; Juan Bedouret, Leonel Ferroni, Lionel Monzón, Maxi Ribero, Cristian Negreti, Milton Treppo, Mauro Vega, Ignacio Huguenet, Emiliano Franco y Carlos Rotondi.

La alineación que jugó el segundo tiempo estuvo integrada por Williams Barlasina, Maxi Pollacchi, Lucio Bagala, Alan Luque, Bedouret, Francisco Manenti, Julián Marcioni, Franco Gallucchi, Lucas Giovagnoli, Gastón Cardozo y Joaquín Torres.

Por su parte, Marcelo Vaquero dispuso una formación de Argentino compuesta por Lucas Rodríguez, Emmanuel Andrada, Bruno Pintos, Esteban May, Leandro Córdoba, Cristian Iramaz, Alejo Vecchiarello, Alejandro Olocco, Diego Angaroni, Gastón Tedesco y Facundo Camafreita.

Coty arregló con Danubio

Leandro Fernández llegó ayer a Montevideo y estampó la firma para convertirse en flamante refuerzo de Danubio de Uruguay, luego de haber tenido pocas chances de continuidad y de finalizar su contrato en Newell’s.

Antes de cruzar el Río de la Plata, el Coty Fernández formuló declaraciones en el programa Fútbol Verdad que se emite por Radio Del Plata (FM 93.5). “Estoy contento, es una revancha. Danubio va a jugar la Copa Sudamericana”, se entusiasmó el zaguero que en su segundo ciclo en Newell’s tuvo escasas posibilidades.

Bajo la dirección técnica de Lucas Bernardi, el Coty perdió la titularidad con aquel error en el Clásico del campeonato de 2015, que a Newell’s le costó la derrota por 1-0 en el Coloso. “No me salieron las cosas. Llegué en un momento en donde estábamos todos bajos. Me tocó salir del equipo y no pude volver. Igual no me arrepiento de haber vuelto al club. Es una decisión que volvería a tomar”, aseguró el defensor.

Fernández fue blanco de críticas de los hinchas rojinegros a raíz de flojos rendimientos. “Obvio que duelen las críticas porque cuando nos tocó jugar había mucho lío en Newell’s”. En ese sentido, relativizó los cuestionamientos en las redes sociales. “No les doy bola; ahí escribe cualquier gil. No me importa lo que digan”, disparó.

“Nunca tuve ningún problema ni amenazas en la calle más allá de todo lo que se decía -prosiguió Fernández-. Newell’s es mi casa y estoy agradecido al hincha. Algunos me han puteado pero eso pasa en mi posición”, sostuvo.

Hasta antes de que llegara la propuesta de continuar su carrera en el fútbol uruguayo, Coty reconoció que hasta llegó a evaluar la posibilidad de retirarse. “Siento que es un volver a vivir. No me volví loco, pero si no llegaba nada no tenía problemas en decir chau”.

Agenda de amistosos

Mañana continuarán los amistosos para el plantel de Newell’s. En horario matutino, el equipo dirigido por Diego Osella enfrentará a Instituto de Córdoba en el predio de Bella Vista, mientras que el martes de la próxima semana medirá fuerzas con Sarmiento de Junín, también en el predio de zona oeste. En tanto, el sábado 4 cerrará la tanda de amistosos contra Atlético de Rafaela, en escenario aún por confirmar.