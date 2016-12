El uruguayo Montero renunció a Colón y se acerca a Central

Paolo Montero sigue al frente de las preferencias dirigenciales para cubrir la vacante que dejó Eduardo Coudet como técnico de Rosario Central. Pero ayer, las chances se potenciaron. Es que el representante del uruguayo, el empresario Daniel Luzzi, se reunió con el presidente de Colón, José Vignatti, para anunciarle que Montero había decidido renunciar a su cargo.

Ante la situación, la directiva auriazul buscará reunirse en las próximas horas con Luzzi para analizar las posibilidades de que Montero se convierta en el reemplazante del Chacho Coudet.

En este escenario, los demás nombres que había en danza, quedaron postergados: Gustavo Matosas, Eduardo Domínguez y Facundo Sava. Sólo volverán a tener chances en esta carrera, en caso de que no se llegue a un acuerdo por la contratación de Paolo Montero. Algo que, a esta altura de los acontecimientos, parece muy difícil.

“El de Montero es un perfil de técnico que nos interesa”, había admitido Luciano Cefaratti, vice primero de la entidad Canalla, poco antes de que se conociera la renuncia de Montero a su cargo en el sabalero.

Cefaratti ya había dejado en claro que, si Montero no se iba de Colón, no había chance de negociar con él. Ahora, tras la renuncia del uruguayo, la dirigencia de Central no tendrá necesidad de contactarse con el presidente de Colón, José Vignatti, ni con ningún dirigente de la entidad santafesina.

En las próximas horas, la directiva auriazul irá dando los primeros pasos por la contratación de Montero, que se encuentra en Italia, y tiene planificado pasar las Fiestas este fin de semana en Uruguay. Por lo que los contactos directos con Montero se darían desde el próximo lunes.

¿Teófilo a Junior?

La noticia está instalada en Colombia. Junior de Barranquilla estaría interesado en repatriar a Teófilo Gutiérrez. Y según los medios de ese país, Junior estaría negociando un préstamo directamente con el Sporting Lisboa, club dueño del pase de Teo. ¿Y Central? Los dirigentes de Arroyito no están al tanto del tema. Sólo tienen el rumor periodístico. Y repiten que el delantero, de vacaciones en Barranquilla, tiene contrato vigente con el Canalla hasta el 30 de junio de 2017. De todos modos, los diarios colombianos aseguran que los auriazules no pondrían trabas para que Teo emigre, posibilidad que los dirigentes tampoco niegan.

Mientras tanto, en Colombia, varios sitios web replican la novedad: “Junior negocia el regreso de Teo”. Y todos vinculan la información a la salida de Coudet, ya que aseguran que fue el DT quien solicitó su contratación.

En Portugal, el diario deportivo Récord se hizo eco de la noticia y le dio un espacio en su sitio web. Pero, a diferencia de los medios colombianos, los lusos cuentan que el que habría ofrecido a Teo a Junior es el propio Sporting de Lisboa, que pretende casi un millón de euros por seis meses de cesión. Justo el tiempo que le resta cumplir a Gutiérrez en Central. En el cierre de la nota, se habla de que el plazo puesto por Junior a la respuesta de su contraoferta, vencería este fin de semana. Y que en caso de que los clubes se pongan de acuerdo, habrá que negociar la salida de Teo.

Bajan los decibeles

Antonio Char Chaljub, el nuevo presidente de Junior de Barranquilla, le bajó los decibeles a la posible llegada de Teo. El titular señaló no estar “en conocimiento de que haya una oferta”. Aunque a la vez reconoció que sería importante contar con el delantero: “Con Teo siempre vamos a jugar mejor”. En la misma sintonía fueron los dichos del nuevo DT, Alberto Gamero: “El técnico que no desee contar con Teo es porque no quiere nada; es una garantía”. Y sobre si cree que pueda concretarse la llegada, Gamero dijo: “Escuché algo, pero sé que es complicado por el pedido de ellos (Sporting Lisboa)”. De todos modos y más allá de la expresión de deseo tanto del presidente como de su nuevo DT, ambos desconocen una negociación entre Junior y Sporting por la llegada del 9.