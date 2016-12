El Tala recibe a Rafaela, Talleres a Suardi y Sportsmen a San Guillermo

El Tala, Talleres y Sportsmen serán locales esta noche desde las 21.30 en el marco de la quinta fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe, la última antes del receso hasta mediados de enero.

La quinta fecha servirá para vivir el momento más álgido de lo que se lleva jugado del torneo, porque ya pasó el período de adaptación y se termina el margen de error. Los elencos ya terminan de darle forma a sus planteles, ya que por ejemplo El Tala sumó a Pedro Paz, San Lorenzo a Nicolás Silva, Atalaya a Federico Pérez y Colón a Fernando Santillan.

Esta noche El Tala recibirá a Atlético Rafaela por la zona A, mientras que San Lorenzo de Tostado será local ante Gimnasia Santa Fe, y Adeo de Cañada de Gómez frente a Colón de San Justo. El domingo a las 21 chocarán Atlético San Jorge ante Atalaya de Rosario.

En la zona B, esta noche Talleres será local ante Sportivo Suardi, en tanto que Firmat recibirá a Atlético Sastre y Colón de Santa Fe a Brown de San Vicente. El domingo jugarán a las 21 Cacu de Ceres ante Temperley de Rosario.

Y el grupo C Sportsmen Unidos será local esta noche desde las 21.30 frente a Unión de San Guillermo, mientras que 9 de Julio de Rafaela recibirá a Sport Cañadense, Rivadavia Juniors de Santa Fe a Santa Paula de Gálvez y Ceci de Gálvez vs. Racing de San Cristóbal.

En la zona A, Atalaya (7 puntos) es escolta de San Jorge (8) y El Tala (6) está cuarto. En el grupo B Temperley (7) lidera y Talleres (5) está en el fondo. En el grupo C, Sportsmen (6) está cuarto, a dos del puntero Sport.

Giordano se dio el gusto

El pibe rosarino Marco Giordano aprovechó de la mejor manera su minuto en cancha en la Liga A y aportó 5 tantos (1 de 1 en dobles y 1 de 2 en triples) para Regatas Corrientes en la derrota frente a San Lorenzo por 84 a 71. Giordano surgió en Temperley y tras ser campeón nacional Sub 15 con su equipo de toda la vida, fue reclutado a inicio de temporada por Regatas Corrientes.

Mientras, el ex Libertad Nicolás Giraudo jugó pero no anotó en la victoria de Libertad de Sunchales ante Boca como visitante por 98 a 77, así como Argentino de Junín derrotó a Echagüe de Paraná por 80 a 70 e Instituto de Córdoba le ganó a Hispano Americano de Río Gallegos por 86 a 82. En el perdedor hizo 11 puntos otro ex Temperley, el escolta Matías Bernardini.

Aporte de Manu

San Antonio le ganó el miércoles a Boston Celtics por 108 a 101 de local en el AT&T Center. Los Spurs volvieron a tener algunos problemas para desplegar su mejor juego, sin embargo cosecharon un nuevo éxito para alcanzar la cifra de 20 triunfos dentro de la presente temporada.

Manu Ginóbili hizo un gran aporte con 12 puntos (3/5 en dobles y 2/4 en triples), 2 rebotes, 4 asistencias, 1 robo, 3 pérdidas y 1 falta en 21 minutos. El escolta bahiense brilló en la primera mitad, anotando 10 de sus puntos.

Por su parte, Nicolás Laprovittola solamente vio algo de tiempo de cancha sobre el final del partido. El base entró restando 26s para terminar el encuentro y reemplazando a Manu Ginobili en el cierre.

Dallas, mientras, se pinchó en el final del partido y sumó una nueva caída en la NBA. Esta vez fue ante Detroit Pistons por 95-85, de local en el American Airlines Center y en lo que ha siginificado su 19° derrota dentro de la temporada. Los Mavericks están sumergidos en el último puesto del Oeste. Nicolás Brussino jugó apenas 1 minuto, tiempo en el cual arrimó un doble para terminar con 2 puntos (1 de 1 en lanzamientos de cancha).

Además, Brooklyn regresó a la senda triunfal ante los Lakers. Los Nets ganaron por 107 a 97 y sumaron su séptima victoria dentro de la temporada intentando despegar del fondo de la Conferencia Este. Luis Scola completó una tarea con 2 puntos (1/4 en dobles), 5 rebotes y 3 asistencias en 11 minutos de juego.

Despedida para varios

El miércoles sirvió para que muchos elencos de las categorías superiores del básquet de la ciudad se despidan de la actividad hasta 2017. En la primera A, Echesortu le ganó a Gimnasia por 101 a 72 y se quedó con el mejor récord de la campaña.

Ciclón venció a Talleres de Villa Gobernador Gálvez por 87 a 79, Los Rosarinos Estudiantil derrotó a Atalaya 76 a 73, El Tala a Temperley 88 a 77, Sportsmen a Unión y Progreso 86 a 80, Provincial a Alumni de Casilda 69 a 65, Náutico a Regatas 76 a 55 y Caova a Banco 89 a 75.

En la primera B, Libertad superó a Universitario por 51 a 50, Atlantic Sportsmen a Maciel 90 a 48 y Red Star de San Lorenzo a Tiro Suizo 65 a 56. En la C, Garibaldi superó a Paganini 89 a 53, Ben Hur se impuso 72 a 66 a Edison y Federal 86-68 a Fortín.