Economías regionales: lejos de poder arrancar

El consumo en las economías regionales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos acumuló una baja del 10,9% en los primeros nueve meses del año, con una retracción también en la producción, sin que se noten síntomas de recuperación.

Así lo señaló la Universidad Austral en su informe de Indicadores Regionales sobre las provincias del centro geográfico del país, decisivas en la balanza productiva de alimentos y otros rubros.

“Al cierre del año la economía argentina sigue sin encontrar un claro sendero para su reactivación”, afirmó Ana Inés Navarro, la economista de la Facultad de Ciencias Empresariales, sede Rosario, quien dirige el informe.

Navarro también se preguntó si esa reactivación económica llegará en el primer trimestre del año próximo, porque hasta el momento no existen datos generalizados alentadores que anticipen una salida de la recesión.

La economista dijo que al margen de que el salario real empieza a mejorar de a poco a medida que la inflación está bajando, el consumo no despega; es que el margen todavía es chico, cuando no negativo y el ánimo no está para compras.

Asimismo, la economista advirtió que “la inversión pública está tardando en concretarse, más por problemas administrativos o de gestión de la enorme masa de recursos que esta conlleva, que por falta de financiamiento”.

En septiembre aparecieron variaciones positivas en la producción de leche, de aceites y pellets derivados de la soja y en las ventas de supermercados, que aumentan por segundo mes consecutivo en la Región Centro.

En lo que respecta al cuarto trimestre de 2016, es probable que muestre algunos signos adicionales positivos, ya que la obra pública se está acelerando y los precios internacionales siguen firmes”, dijo Navarro.

Se destaca en la serie interanual que en los primeros nueve meses de 2016 el despacho de cemento en la Región Centro registró una caída de 12%, mayor a la contracción del resto del país que ascendió a 9%.

Con respecto al consumo, se registra en entre enero y septiembre una caída interanual del 10,9% en el volumen de ventas de los supermercados de la región, con precios 39,8% más elevados, en promedio, que en el mismo período de 2015.

Además, durante los primeros nueve meses del año se produjeron 14% menos autos en las terminales de la Región Centro.

Pese a las caídas en la actividad en general, el consumo de energía eléctrica registra una suba interanual de 2,3% para el período de enero a septiembre; las tres provincias experimentaron incrementos en la demanda en septiembre frente a agosto: 2,9% (Santa Fe); 4,4% (Córdoba); 2,3% (Entre Ríos).

Del mismo modo, el consumo de gas agregado para las tres provincias de la región creció 6,1% en los primeros nueve meses de 2016.

En los primeros nueve meses de 2016 la producción primaria de lácteos sólo en Santa Fe y Entre Ríos cedió 17,2%, mientras que la faena de bovinos en las tres provincias bajó en un 5,7%, menor al promedio de caída a nivel nacional, de 11,2%.

Asimismo, las caídas interanuales en la producción bovina sólo en el mes de septiembre fueron del 3,2% (Santa Fe); 11,7% (Córdoba); 13,4 (Entre Ríos).

En contraste con el desplome en la producción bovina, la faena de aves gozó de un aumento interanual del 1,2% en los primeros nueve meses de 2016. Este indicador también contrasta con la caída de la faena de aves fuera de la Región (16,2%).

Los primeros nueve meses del año presentan un auge para la actividad aceitera (9,9%) en la región Centro, aunque se destaca un estancamiento durante el segundo trimestre y “un marcado retroceso productivo respecto al año anterior” ya en el tercero.