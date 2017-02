Diab: “Las ventas no repuntan”

El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, calificó de negativo al volumen de ventas del año pasado, el que cayó un 7 por ciento en relación con 2015 según afirmó. Los rubros más afectados fueron electrodomésticos, materiales para la construcción y eléctricos, alcanzando una baja de hasta un 20 por ciento. La pérdida del poder adquisitivo es el principal problema que afecta al sector, desde donde, para peor, estiman que este año no repuntará la actividad.

—¿Cuál es el balance del sector en 2016?

—El balance comercial no fue positivo. En promedio, el volumen de ventas del 2016 fue un 7 por ciento menor al de 2015. En algunos rubros esta diferencia se sintió con mayor fuerza, como en electrodomésticos, materiales para las construcciones y materiales eléctricos. Sufrieron una baja de entre un 15 y 20 por ciento. Los alimentos y bebidas fueron los que menos padecieron la caída pero los consumidores migraron a segundas y terceras marcas. Ninguna de las fechas claves para las ventas –Día del Niño, de la Madre o del Padre– cambiaron el escenario. El consumo apenas repuntó a fin de año pero no alcanzó a equilibrar lo anterior.

—¿Qué expectativas tienen para el 2017?

—Empezamos el año con un 2,5 por ciento de volumen de ventas negativo si miramos enero de 2016. El año pasado había sido de un 2,3 por ciento menos que el 2015, lo que significó que las ventas bajaron 4.8 por ciento en relación con el primer mes en los últimos dos años. Seguimos la tendencia con la que cerramos el 2016. Creemos que la baja no va a ser tan marcada porque el 2016 fue muy negativo. Iremos en una cifra similar.

—¿Cuáles son los principales problemas a solucionar?

—La pérdida del poder adquisitivo del asalariado, que no va a volver a recuperar. Pensamos que podría incentivarse el consumo en virtud del derrame de la cosecha del campo que va a ser muy buena en aquellos lugares donde no tuvieron problemas climáticos. O también los efectos positivos de la obra pública y del blanqueo propuesto. Analizaremos el comienzo de clases para ver cómo se mueve el sector durante el año. Hubo un incremento en la canasta escolar y aún no hay nuevos salarios hasta que no culminen las paritarias.

—¿Cómo es la relación con las grandes centrales obreras?

—Tenemos un vínculo permanente con el Sindicato de Empleados de Comercio. Tratamos de acodar de forma razonable. Tenemos ritmos y formas de manifestarnos diferentes pero estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y a acompañar las decisiones.

—¿Cómo analizan la gestión de Cambiemos durante el primer año de gobierno?

—Teníamos más expectativa. Seguimos esperando que algún cambio se produzca a favor de la pequeña y mediana empresa.