Cristina quedó al borde del juicio oral

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó ayer al borde del juicio oral y público por presunta administración infiel con perjuicio al Estado por los contratos de venta de dólar futuro, luego de que la Cámara Federal confirmara su procesamiento.

La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a quienes Cristina Kirchner había recusado sin éxito por presunta falta de imparcialidad: los jueces también ratificaron el embargo de 15 millones de pesos que pesa sobre la ex mandataria, y el procesamiento sobre el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

“Los volúmenes negociados a diario entre septiembre y octubre de 2015 y su nivel de agresión en lo que respecta al porcentaje de participación en el mercado de futuros trascendía del ámbito del Banco Central, pues fue necesario que organismos actuantes bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional –como la Comisión Nacional de Valores, también dependiente del Ministerio de Economía– dictaran normas para permitir que las operaciones alcanzaran el objetivo propuesto”, señaló respecto a la responsabilidad de la ex presidenta.

En su voto, el camarista Irurzun explicó que más allá de que la política monetaria no es judicializable sí debe investigarse si “una decisión de la autoridad pudo haber sido el resultado de un proceder tipificado por las normas penales que atienden a los casos en que la actividad reprochada gira en derredor de la función pública”.

“La imputación no versa sobre criterios, ideas o políticas de naturaleza económica, monetaria o cambiaria, sino sobre el eventual exceso, abuso o extralimitación en el ejercicio de un cargo público”, agregó.

El Tribunal evaluó que el mismo día en que el Banco Central vendía contratos a un determinado precio, los adquirentes colocaban futuros de la misma especie a precios superiores: el 23 de octubre de 2015 el BCRA vendió a un precio de 10,8165 pesos cuando el ICBC vendió contratos con idénticos vencimientos a 12,225 pesos.

“Dichas circunstancias y sus consecuencias eran conocidas por todos los imputados, pese a lo cual –y cada uno desde su lugar– avanzaron hacia el objetivo propuesto por las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a soslayo de la autonomía y del abuso que ello implicaba”, advirtieron.

Y, en ese sentido, evaluaron que las ventas por contrato de dólar futuro se incrementaron de 10.000 a 20.000 millones de dólares.

El BCRA “ofreció en el mercado cobertura vendedora a sabiendas de que, cuando lo hacía, ya el dólar valía en el mercado más de un 40 por ciento del precio de venta en una innumerable cantidad de casos”, apuntaron los jueces.

De vido, por Skanska

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido negó ayer ante la Justicia las acusaciones en su contra en torno al caso Skanska, donde se investiga el supuesto cobro de sobornos de la multinacional de origen sueco para que accediera a la licitación para la construcción de dos gasoductos. Ante el juez federal Sebastián Casanello, el actual diputado presentó un escrito en el que se refirió además a su relación con el otro imputado, el ex secretario de Obras Públicas José López, y dijo que la relación que los unía era sólo “funcional”. A través de su abogado Adrián Maloney, el ex ministro aclaró que “no tuvo vinculación” con los hechos por los cuales se lo acusa.