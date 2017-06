Cortes de luz programados para el fin de semana               

La Empresa Provincial de la Energía (Epe) envió un comunicado para indicar que este fin de semana habrá algunos cortes de luz en diferentes horarios y zonas de la ciudad por tareas de mantenimiento. “Se trabajará en el mantenimiento de subestaciones y se ejecutará reformas en la red de media tensión para garantizar una mejora en el servicio, con el fin de llevar a cabo las tareas es necesaria la suspensión el abastecimiento de electricidad”, señalan desde la institución. Los cortes serán los siguientes: Sábado 10 De 9 a 14 horas en Grandoli, Pje. Suarez, Baigorria y Calle 1339. De 8 a 16 horas en S. J. de Calasanz del 8300 al 8600.Bv. Wilde al 1000 Domingo 11 De 8 a 13 horas en Junín, Av. Sabín, Bv. Avellaneda, Dr. R. Carrillo y Mardel Plata. De 8.30 a 13.30 en Irrurtia, Benitez, Jaureche y Campodonico

: Trying to get property of non-object inon line