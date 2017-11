Choque fatal en Salta y Lagos: la cámara no funcionaba

La fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien investiga el choque del lunes en Salta y Ovidio Lagos donde murió Marcelo Seisas, dijo este viernes que la cámara del municipio no logró captar la mecánica del choque. Contó que el aparato no funcionaba por un cambio en la energía que lo alimenta desde la tarde del lunes. A lo anterior se suma que el semáforo funcionó mal –tardaba 40 segundos en cambiar a verde– y la hipótesis de los investigadores es que por eso Seisas y la mujer de la camioneta Duster con la que chocó no frenaron en la esquina.

Piazza dijo que si bien las imágenes no eran determinantes para saber cómo fue el choque, sí aportaban evidencia en la investigación. Detalló que el informe del Centro de Procesamiento de Imágenes Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana detallaba que no había registros en video por una inestabilidad en el suministro que afectó el software e interrumpió la filmación a las 14.53. De igual modo, la fiscal pidió hacer pericias para pode recuperar imágenes del dispositivo.

Piazza Iglesias espera informes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Kapsh, la empresa a cargo del mantenimiento de los semáforos en Rosario. Piazza había dicho que después del accidente una cuadrilla del municipio había ido a repararlo pero que ella misma les impidió trabajar porque era un objeto de prueba.

Dijo que también tomará declaraciones a testigos y a personas que estuvieron por la zona horas antes del siniestro vial. Entre los posibles testigos está el concejal Jorge Boasso, que subió una foto a sus redes sociales donde denunció que el semáforo estaba tildado, versión que fue confirmada por autoridades de la Municipalidad de Rosario el martes. Los testigos deben presentarse a la sede de Fiscalía de Montevideo 1968.

La fiscal del caso recibió el oficio de sincronización de los semáforos enviado por la Dirección General de Logística y Tránsito de la Secretaría de Transporte y Movilidad que será evaluado los próximos días. Por último, Piazza pidió un informe al centro de monitoreo para conocer si se advirtió sobre alguna falla el día del siniestro y si hubo denuncias al servicio 147.

En el choque murió Marcelo Seisas, un joven empresario que viajaba en una Vespa y en la esquina chocó con la camioneta Duster conducida por una mujer que no resultó herida. Seisas no llevaba puesto el casco. No había marcas de frenadas en la esquina.

“No hay huellas de frenada eso significa que ninguno de los dos se vio”, dijo Piazza.