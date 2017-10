Carpooling: crecen los viajes compartidos

Dime adónde vas y te diré con quién viajarás. Compartir un viaje para ahorrar, reducir la contaminación, aliviar el tráfico y conocer a nuevas personas es una opción que se afianza y ya se hizo su lugar en el país. Carpoolear es una plataforma digital gratuita para compartir traslados en auto a otras ciudades. La app se lanzó en 2013. Hoy tiene 700 mil usuarios registrados y se hacen más de 500 viajes mensuales en todo el territorio nacional.

En la ciudad el proyecto (sin fines de lucro) lo lleva adelante la Asociación Civil Soluciones Tecnológicas Sustentables (STS) Rosario.

El carppoling funciona en trayectos de media y larga distancia y permite contactar a conductores y pasajeros que viajan hacia un mismo destino. Se comparte la nafta, peajes y estacionamientos, entre otros gastos. También están los que no quieren viajar solos y buscan una compañía.

Andrea Camorino, una de las integrantes del proyecto, contó a El Ciudadano que para contactarse hay que registrarse en la página web (carpoolear.com.ar). Y a través de Facebook o por correo electrónico se coordinan los viajes.

“En el mundial de Brasil se hicieron muchos viajes. A Uruguay también. Este año se sumaron algunas mejoras: la app y la mensajería son más rápidas. El registro puede ser por email: ya no es necesario tener sólo Facebook. También hay un código abierto donde se puede colaborar con el desarrollo de la aplicación”, dijo Andrea.

Para poder viajar hay que ser mayor de 18 años (tanto para conducir como para ser pasajero) y tener la licencia de conducir y los papeles del vehículo al día.

“Uno de los destinos más populares es Rosario–Buenos Aires y viceversa. Se eligen las fechas y arreglan los detalles el conductor y el pasajero. Es decir, cuánto sale el viaje, por dónde se pasan a buscar y si se puede comer en el auto o no, entre otros puntos”, detalló Camorino.

Andrea explicó que existen tres grados de privacidad: los viajes públicos –que son abiertos a la comunidad–; de “amigos de los amigos” del perfil de Facebook o la página de Carpoolear; y entre amigos, es decir, en un grupo cerrado.

“En la app tenemos un sistema de calificaciones, tanto positivas como negativas. Algunas experiencias están filmadas. Hay personas que viajan para ver a su novio a otra ciudad. Otras lo utilizan para viajar los fines de semana largos, y otros para volver después de alguna elección a su ciudad de origen”, sostuvo Andrea.

El premio

El año pasado Carpoolear se presentó a la Convocatoria del Programa Espacio Santafesino, en la categoría Aplicación Web o Móvil. Luego de una serie de etapas fue seleccionado y premiado. A raíz del premio se pudo desarrollar la nueva plataforma y producir parte de la campaña y su difusión. El carpooling es una tendencia que llegó para quedarse y cada día gana más adeptos.

La verdad sobre el auto rojo

El cantante de la banda rosarina Vilma Palma e Vampiros, Mario “Pájaro” Gómez, contó hace poco el verdadero origen de la canción “El Auto Rojo”, una de las que llevó a la fama al grupo por todo Latinoamérica. Lejos de lo que se pensaba, la sugerente letra buscaba dar un mensaje amigable con el medio ambiente.

Con motivo del relanzamiento de Carpoolear, el músico rosarino explicó que recién ahora se puede hacer pública la historia porque por estos días “venció el contrato de exclusividad sobre cómo y para qué fue compuesta la canción”.

Según contó el Pájaro, corría 1992 y tenía una curiosidad sobre qué iba a pasar con el futuro de su banda y también sobre el planeta. A la vuelta de la sala de ensayo vivía una clarividente llamada Mandame Esetés. “La bruja me dijo que íbamos a ser muy famosos y tener éxito en Latinoamérica y el mundo, y que llevaríamos a todos lados un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente”, señaló Gómez.

Entonces, el Pájaro compuso una canción “que hablaba de viajes compartidos, algo que no se pensaba todavía en esa época”. “Cuando les llevé la canción a los productores, me miraron raro, no entendían porqué hablaba del cuidado del medio ambiente y de compartir un auto entre varias personas. Y no les gustó. Ellos querían que hable de una historia que cuente de cómo busco a una chica, la levanto y la llevo a la parte de atrás de los asientos”, rememoró.

Por eso, el artista explicó que “la canción tuvo un éxito increíble con la letra que querían los productores. Pero la verdadera letra hablaba de otra cosa”.

El cantante explicó que la canción original, leit motiv del actual relanzamiento, no era más que una historia creada para una campaña de concientización para sumarse a los viajes compartidos para aportar a una realidad más sustentable en el ahorro combustible y de vehículos.