Caras nuevas por el Parque

Arranca la semana y la Lepra comenzará a sumar los primeros refuerzos que pretende Juan Manuel Llop. El DT solicitó 6 o 7 jugadores y antes del viernes la dirigencia confía en que ya pueda tener tres o cuatro abrochados.

El Chocho solicitó un arquero que pueda ser alternativa de Luciano Pocrnjic, un zaguero a partir de la salida de Moiraghi a Deportivo Cali, un lateral-carrilero por izquierda, un volante central, un carrilero por derecha, un enganche que reemplace a Mauro Formica y lógicamente uno o dos atacantes para compensar la ausencia de Ignacio Scocco.

Y desde la dirigencia se muestran confiados porque hay varias negociaciones muy avanzadas que permitirían comenzar a sumar nombres antes del lunes 17 de julio, fecha designada para el inicio de los trabajos en Bella Vista.

Uno que ya definió su contrato es Mathías Abero. El lateral izquierdo de 27 años llegará hoy a Rosario y tras pasar la revisión médica firmará su contrato por un año, con opción de compra. El uruguayo fue uno de los primeros nombres que puso Llop en la lista ya que lo conoce de Atlético Rafaela y lo puede utilizar como lateral o carrilero por izquierda, aunque también lo ubicó algunos partidos como zaguero.

En cambio, Ramón Arias, el otro charrúa apuntado por Llop para la defensa, habría acordado una mejora de su contrato en Peñarol y a pesar del deseo de su representante (César Arias) de que “Cachila” llegue al Parque, todo indica que se quedará en Montevideo. Incluso ayer fue titular en el partido que el Carbonero disputó frente a Liverpool. Ahora, Llop deberá profundizar en la lista de zagueros y apuntarle a la dirigencia alguna alternativa a buscar.

Otro que pondría el gancho entre hoy y mañana sería Brian Sarmiento. El mediocampista charló con Llop y Eduardo Bermúdez y se convenció de cumplir su sueño de jugar en Newell’s. El sábado participó de un partido a beneficio en Córdoba, organizado por Paulo Dybala, y se contactó con allegados a Lepra y en el Parque esperan que se pueda cerrar su llegada en las próximas horas. El futbolista tiene un compromiso esta semana ya que participará del programa de Marcelo Tinelli junto a la periodista Sol Pérez, pero es probable que se haga un hueco para sellar su vínculo Newell’s.

Además de Sarmiento, entre mañana y pasado se puede llegar a un acuerdo con Mauricio Sperduti. El delantero tiene el pase en su poder y ya acordó con Carlos Granero, intermediario en la operación, y la dirigencia los números de su contrato por dos años, con una opción de compra a favor del extremo. Por estas horas el Gordo está en Corrientes con amigos despuntando el hobby de la pesca, pero regresa mañana. “Yo ya hablé con Bermúdez y Llop y me dijeron que me querían. Le pasé a los dirigentes lo que pretendo y me dijeron que iba a ser factible, así que en estos días podría cerrarse”, le confió Sperduti a El Hincha.

¿Alguna más? “El martes (por mañana) firma Mauro Guevgeozian”. Las palabras del secretario rojinegro José Menchón son contundentes: el delantero de 31 años que jugó en Temperley en el pasado torneo acordó de palabra su llegada al Parque y si no hay ningún problema de último momento, en las próximas horas se transformará en el nueve que reemplazará a Nacho Scocco, aunque Llop no se resigna en sumar a otro atacante. El Gasolero le ofreció al atacante una mejora en su contrato, pero la oferta leprosa pudo más.

Con el arquero hay una situación por resolver. La Lepra había avanzado de palabra con César Rigamonti cuando Osella era el DT, pero la idea de Llop era hacer un intento por Marcos Díaz. El tema es que Huracán no pretende desprenderse de él y entonces se buscará definir lo de Rigamonti. “Esperemos que llegue”, confió Menchón sobre el uno.

En cuanto al mediocampista central, en el Parque no quieren bajarle la persiana a la llegada de Joaquín Arzura. El volante de River apareció en una lista de prescindibles que podía formar parte de la renovación del préstamo de Denis Rodríguez al Millonario. A Llop le interesaba más Augusto Solari, pero como el ex Estudiantes tiene otros planes, Arzura aparece como una opción viable. El problema pasa por el alto sueldo que cobra el ex Tigre, algo que puede chocar a la hora de solicitar una autorización judicial.

Está claro que el juez Fabián Bellizia se puso más firme a la hora de la autorización de los refuerzos y por eso rechazó la compra de Néstor Moiraghi y le informó a la dirigencia que no aprobará compra de jugadores ni contratos de alto valor. Si no se puede concretar la llegada de Arzura, Llop maneja otras alternativas y desde hoy mismo la dirigencia comenzará con algunos sondeos.

Paz, a un paso del Rojo

La venta de Nehuen Paz a Independiente está a punto de concretarse. Las partes tienen un principio de acuerdo y entre hoy y mañana se cerraría todo.

Newell’s pretende que le queden limpios cerca de un millón de dólares y la propuesta del Rojo no está muy lejos. Y además Paz ya acordó su contrato. Lo que resta definir es si Lucas Albertengo puede entrar en la operación, aunque todo indica que son negociaciones que se definirán por separado y la Lepra buscará un préstamo por el ex Rafaela. En tanto, Belgrano tiene en carpeta a Joel Amoroso y Jacobo Mansilla, pero en ambos casos pretende un préstamo. Lo de Mansilla dependerá de Llop, pero a Amoroso la Lepra sólo lo cederá con una venta.