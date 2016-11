Bonfatti se reunió con La Bancaria

El presidente nacional del Partido Socialista (PS), el ex gobernador Antonio Bonfatti, se reunió ayer en la ciudad de Buenos Aires con el Consejo Federal Nacional de la Asociación Bancaria (La Bancaria), encabezado por su secretario general, el gremialista de extracción radical Sergio Palazzo, con quien intercambió visiones acerca de la situación del país y de los trabajadores.

“La Argentina necesita abordar en forma urgente una reforma fiscal progresista y terminar con el impuesto al salario de los trabajadores”, aseguró Bonfatti tras el encuentro, donde estuvo acompañado por el diputado provincial Eduardo Di Polina.

“Fue una reunión muy cordial, donde analizamos distintos tópicos del quehacer económico y social de la Argentina, y en particular el impuesto a las Ganancias, algo que preocupa a todos los trabajadores”, detalló Bonfatti. En este sentido, el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe recordó que la “posición del Partido Socialista” es que “el salario no debe ser pasible de impuestos”.