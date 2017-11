Arrancan los vuelos de Avianca a Buenos Aires y Mar del Plata

La compañía aérea Avianca presentó este viernes sus nuevos vuelos de cabotaje desde y hacia Rosario. Voceros de la firma anunciaron que a partir del 21 de noviembre comenzarán a funcionar los servicios a Buenos Aires, y una semana después, a Mar del Plata. El lanzamiento se dio con la venta de tres mil pasajes en promoción.

Desde el aeropuerto de Fisherton se podrá volar hacia Aeroparque con Avianca dos veces al día toda la semana. La duración del viaje es de una hora. El primer vuelo saldrá a las 9.30, y el segundo a las 20.15. Las conexiones de regreso, en tanto, partirán a las 8 y a las 18.45.

Con la promoción inicial que entregó la empresa el valor del pasaje quedó muy cerca de lo cuesta viajar a Capital en colectivo. Es que el vuelo tiene un precio final de 582 pesos (solo de ida), mientras que para tomar un pasaje en coche cama a Retiro hay que abonar 440 pesos.

Por su parte, los vuelos a Mar del Plata, que comenzarán el próximo 28 de noviembre, contarán con una única frecuencia diaria que saldrá 9.30, con escala en Buenos Aires. La duración total del viaje será de tres horas.

En tanto, el precio del pasaje a La Feliz costará 1015 pesos más impuestos, (unos 1.300 pesos totales). Son unos 300 pesos más que lo que se paga para ir en ómnibus.

Sin promoción

Luego de que finalicen las tarifas promocionales, los precios no distarán demasiado y rondarán entre los 700 pesos y 900 pesos para los viajes a Capital.

Uno de los puntos a resaltar es que la compañía aérea permite viajar a los pasajeros junto a su perro o su gato. El requisito es que el peso sea de hasta 7 kilos. Hugo Díaz, el Gerente Comercial de Avianca, dijo que la política de la empresa es brindar promociones permanentes a los clientes.

“Somos agresivos con las promociones. Si la persona tiene tiempo de comprar los pasajes de antemano seguramente podrá encontrar precios muy cercanos al que estamos ofreciendo de lanzamiento”, señaló.

Y agregó: “Argentina tiene 11 millones de pasajeros de vuelos de cabotaje. Chile tiene 15 y Colombia 25. Para que nuestro país llegue al nivel de Colombia debería tener 30 millones de pasajeros. También hay que resaltar que en 1999 había 10 vuelos diarios entre Rosario y Aeroparque. El año pasado había uno. Ahora, nosotros empezamos con estos dos vuelos diarios, pero hacia fines del año próximo tendremos ocho”.

El Gerente Comercial de Avianca destacó la diferencia entre estos vuelos de cabotaje y los llamados low cost. “Nuestra compañía tiene un alto nivel de servicio. Ofrece comida y bebida a bordo, butacas más confortables, no se cobra el exceso de equipaje y tenemos la posibilidad de realizar el check-in desde el celular para no perder tiempo. Además permitimos el embarque hasta una hora antes del viaje, que es un lapso de unos 35 minutos si es que no se despacha equipaje”, explicó.

Avianca está estrenando con los vuelos desde Rosario una flota de 12 aeronaves nuevas provenientes de Toulouse, Francia. “En poco tiempo también lanzaremos vuelos a Córdoba, Tucumán y Villa Gesell”, concluyó Díaz.

“Rosario tiene que ser turística”

El secretario de Turismo local, Héctor De Benedictis, contó que el municipio ya está trabajando en conjunto con Avianca. “Empezamos a desarrollar cuestiones de promoción. La empresa está participando de las Fiestas de las Colectividades como sponsor, donde ya sorteamos por redes sociales 10 pasajes a Buenos Aires y otros 10 a Mar del Plata”, señaló el funcionario.

Y agregó: “Si Rosario quiere consolidarse como un destino turístico, necesita más vuelos. Por otra parte, los vuelos a Buenos Aires se venían pidiendo desde hace bastante tiempo. Estamos muy contentos porque lo tomamos como un paso más dentro de lo que es la consolidación de Rosario como un destino turístico”, concluyó De Benedictis.