Argentina compartirá la candidatura mundialista con Uruguay

Uruguay podría compartir la sede del Mundial de 2023, acompañando la candidatura ya presentada por Argentina.

Fernando Cáceres, miembro de la Secretaría Nacional de Deportes de Uruguay, inauguró ayer en Montevideo un nuevo centro de entrenamiento para la selección charrúa. Pero esta noticia quedó en segundo plano cuando el político dijo, en dicha inauguración, que el gobierno uruguayo está con la intención de organizar, junto con Argentina, la Copa del Mundo de 2023. Sería la segunda vez para Uruguay (1967), mientras que la tercera para Argentina, ya que llevó a cabo los Mundiales de 1950 y 1990.

El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol no ve con malos ojos esta posibilidad, lo que agiganta las chances de que se convierta en realidad.

Federico Susbielles, a través de Twitter, contó con agrado la posibilidad latente de que el básquet uruguayo pueda sumarse al argentino en una organización conjuta: “Nos unen lazos históricos y culturales imposibles de separar, también en el básquetbol. Es nuestra idea estrechar esos lazos. Por eso venimos trabajando con ambos gobiernos, para sumar a Uruguay a la candidatura de Argentina al Mundial 2023. Esperamos llegar a buen puerto”. Sin embargo, advirtió: “Aún quedan pasos por dar. Cuando estemos en condiciones de confirmar, lo haremos conjuntamente y a través de nuestros canales institucionales”.

El próximo mundial se disputará en China en 2019 y se espera que otros países que compitieron contra el gigante asiático también presenten su candidatura, como Alemania, Turquía, Rusia, Qatar y Filipinas.

Serán cuatro subsedes

El trasfondo dice que Argentina decidió compartir la propuesta de sede porque entiende que la candidatura en conjunto reforzará las chances de realizar la competencia.

Según fuentes CABB, la Federación Internacional hizo saber a los países aspirantes que una candidatura entre dos tendría más peso que una individual.

Argentina, que había anunciado a principios de octubre que aspiraría a organizar el Mundial en 2023, tomó la decisión de ofrecerle una de las cuatro sedes a Uruguay. No obstante, la CABB todavía no oficializó el acuerdo ya que todavía no cuenta con el aval final del Gobierno Nacional, al que recién llegaría en los primeros días de enero.

Incluso, hasta el propio secretario de Deportes, Carlos Javier Mac Allister, habló en varias ocasiones con su par del vecino país. De las cuatro sedes, Uruguay tendrá una en Montevideo, que será en el Antel Arena, un moderno estadio que se encuentra en construcción y estará terminado en 2018. Las tres de Argentina todavía no se definieron.

Una increíble derrota

El UCAM Murcia fue derrotado en Fuenlabrada por 86 a 83 en el marco de la fecha 14 de la Liga Española. Campazzo y Delía tuvieron gran tarea, pero no pudieron evitar la caída, que se dio tras un pésimo último cuarto.

Los dirigidos por Oscar Quintana dominaron el choque hasta tener ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto, pero se hundieron al no poder atacar una defensa en zona que permitió la reacción de los locales en el parcial de cierre.

Murcia tuvo un buen primer cuarto, controlando el ritmo gracias a Facundo Campazzo y a la tarea rebotera. En el arranque del segundo parcial hubo máxima de de diez puntos (21-31), pero Fuenlabrada consiguió volver al partido con buena puntería de tres. Popovic fue clave. Sin embargo, una bomba de Campazzo le devolvió la ventaja a la visita en el cierre del parcial.

Allí Murcia encontró su mejor juego, estiró la diferencia a once puntos y parecía que encaminaba la victoria, pero entre la buena racha local y los inconvenientes del visitante, la historia cambió de manera radical y Fuenlabrada se llevó el triunfo.

Facundo Campazzo terminó con 19 puntos, 7 asistencias, 2 rebotes, 1 robo, 6 pérdidas, 3 faltas cometidas, 2 faltas recibidas, 4-9 en dobles, 3-8 en triples y 2-2 en libres durante 32 minutos.

Marcos Delía hizo 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 faltas cometidas, 1 falta recibida, 5-8 en dobles, 0-1 en triples y 1-2 en libres durante 27 minutos en cancha.

Lugarini sin descanso

La selección nacional U16 masculina participará TBF International Tournament 2017 que se disputará en Turquía. Para complementar dicho viaje, Argentina realizará una gira previa por España y Serbia. Entre el 12 y el 18 de enero se realizará una concentración en el CeNARD a las órdenes de Diego Lifschitz para la que está convocado el rosarino Bautista Lugarini (Gimnasia y Esgrima). Una vez concluida la concentración, y ya con el plantel de 12 jugadores definido, viajarán a Europa.

La primera escala será en Madrid para un amistoso ante Real Madrid el 21 de enero, y otro duelo a definir el 22. El 24 de enero, la delegación emprenderá viaje hacia Serbia. En dicho país, Argentina tendrá dos amistosos ante la selección local, gran potencia mundial, antes de iniciar el viaje hacia Turquía el 27 de enero. El TBF se disputará en Konya entre el 29 de enero y el 4 de febrero y contará con la participación de 12 selecciones de primer nivel internacional. Será la cuarta participación nacional.

El Tablero

Dallas mal, Brussino bien

Dallas no tuvo respuestas ante un imponente Houston Rockets y perdió por paliza. En una noche muy floja, los Mavericks cayeron por 123-107. El duelo texano volvió a quedar una vez más a favor de los Rockets. Nicolás Brussino tuvo 9 minutos en cancha, contabilizando 3 puntos (1 de 4 en triples), 2 rebotes, 1 asistencia y 2 robos.

Fin de racha para Cortés

Soles de Mexicali le puso fin al invicto de Fuerza Regia de Monterrey, que de todas maneras se mantiene como líder de la Liga Profesional de México con 22 triunfos y esta única derrota. Soles está tercero y dio la nota al imponerse 89 a 79 sobre el equipo del rosarino Cristian Cortés, quien estuvo en cancha 4 minutos y recuperó 2 balones, además de fallar dos lanzamientos.

Pidal quedó complicado

El Iccan Macas del entrenador rosarino Juan José Pidal perdió el martes por 87 a 79 ante Importadora Alvarado en Ambato y ahora cae 2 a 1 en la serie semifinal de la Liga Ecuador. La eliminatoria es al mejor de cinco. En la otra llave, Portoviejo supera 2 a 1 a Piratas. Mientras, en Uruguay, Unión Atlética, con Omar Cantón, enfrentará esta noche a Welcome.

Campus en Temperley

Temperley organiza nuevamente su campus de perfeccionamiento y reclutamiento dedicado a chicos y chicas de 11 a 18 años. Se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero y el costo será de 150 pesos, que incluye la remera del evento. Inscripción en informes: campuscat2017@outlook.com. Habrá trabajos en técnica individual ofensiva y defensiva, movimiento y coordinación de piernas y diversas charlas.