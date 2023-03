Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que se quería tirar de un puente

Zaira Nara y su amiga Tania iban en el auto rumbo a Tigre cuando al pasar por un puente vieron a un joven que estaba a punto de tirarse. Desconcertadas por la situación, decidieron quedarse hasta comprobar qué era lo que estaba pasando. Llamaron al 911, pero ellas se dieron cuenta que no podían irse y seguir con sus vidas como si no hubiesen visto lo que estaba ocurriendo. Se quedaron en el puente y, cuando se sintieron seguras, se bajaron del vehículo.

“Iba a venir la policía, pero no podíamos irnos. Dudé en bajar porque éramos dos chicas solas. Pero el chico se quería tirar. Para un auto con dos chicos, llega la policía, los bomberos y bajamos del auto. Lo dudé un montón, pero tenía una corazonada que podía ayudar. Pensé que tal vez que me viera a mí podía sacarlo del foco de tirarse”, relató la modelo al programa Nosotros a la mañana.

Fue ahí cuando la amiga de Zaira decidió decirle al joven: “Gonzalo, vos te vas a lastimar, vas a lastimar a alguien más pero no te vas a matar”. Eso sirvió para que levante su mirada y también vea a su alrededor. “¡Vos sos Zaira Nara!”, fue su respuesta. Y efectivamente, sirvió para sacarlo del foco y para que desistiera de la idea de quitarse la vida.

Zaira contó que el joven manifestó tener muchas deudas y sentir que su vida no tenía sentido. “Colgaba de una mano y un pie y se iba a terminar cayendo por el cansancio, pero gracias a Dios no lo hizo. Va a necesitar ayuda psicológica”, consideró la hermana de Wanda, contenta por el desenlace y por haber seguido su corazonada: “Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Esto me dejó una enseñanza. Ojalá nos pueda ver y pueda recapacitar. La policía le tomó los datos para hacerle un acompañamiento”.