Sacnun: “Cristina es la única que constituye la esperanza de transformación en la Argentina”

La tarde de este miércoles fue una más en la ola de calor que vive Rosario, pero para los espacios del peronismo fue un día especial, ya que en el Centro Cultural Atlas se oficializó el lanzamiento del Observatorio Social, una herramienta transversal e interdisciplinaria que surgió del trabajo de las Comisiones de Casa Patria Santa Fe y que busca analizar la realidad a lo ancho y largo de la bota y proponer soluciones y acciones de gobierno con una impronta territorial y bajo el lema de la justicia social.

Encabezaron el acto Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria y Senador Nacional por la provincia de Neuquén, María de los Ángeles Sacnun, Presidenta de Casa Patria Santa Fe y Marcos Cleri, Diputado Nacional. Vale recordar que Parrilli estuvo presente el 11 de julio de 2019 cuando fue inaugurada Casa Patria Santa Fe, la primera sede del Instituto Patria fuera de Buenos Aires.

También estuvieron presentes el Senador Nacional Marcelo Lewandoski, el Senador Provincial Miguel Rabbia, la Diputada Provincial Matilde Bruera, Laura Berardo Subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referentes del Movimiento Obrero Organizado. A su vez se recibieron adhesiones de Roberto Sukermann, Silvina Frana y Patricia Chialvo.

Al finalizar el video institucional, cuando apareció en la pantalla la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el auditorio del Atlas que ya había desbordado con más de 500 personas que quisieron ingresar, explotó en un canto unificado: “Cristina presidenta”. La Directora del BICE y Senadora Nacional MC María de los Ángeles Sacnun comenzó destacando la necesidad de contextualizar el marco bajo el cual se lanza el Observatorio. Explicitó que si el peronismo recula, le deja espacios a la derecha. Manifestó la imperiosa necesidad que “se visibilice con todas las letras el intento de magnifemicidio contra Cristina Fernández Kirchner y la violencia política que existe en la Argentina. Ahora continúan el intento de eliminación física de Cristina por otros medios que es la utilización del Partido Judicial para proscribirla porque ella es la única que constituye la esperanza de transformación en la Argentina”

Expresó su profunda emoción en el Lanzamiento del Observatorio Social, al que definió como “una herramienta que no busca observar la pobreza sino la distribución desigual de la riqueza, que es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en Rosario”. Continuó su discurso explicando que “A la hora de hablar de políticas sociales debemos pensar en el modelo económico. Debemos cuestionar fuertemente el acuerdo con el FMI ya que no hay modelo de país en el marco de un de ajuste. El crecimiento económico debe impactar en la vida de los ciudadanos y ciudadanas y generar justicia social.” A la hora de hacer mención a Rosario expresó que la situación de violencia que existe a causa del narcotráfico y los delitos federales de lavado de dinero, entre otros, debe combatirse por medio de la recuperación del tejido social en conjunto con el Estado con la construcción de comunidad organizada. Especificó, además, que el Observatorio Social va a trabajar en los barrios, con los clubes, las escuelas y las organizaciones no gubernamentales. Finalizó destacando que “lo esencial es recuperar el poder adquisitivo del salario y la redistribución de la riqueza”. Hizo mención a la necesidad de revisar el régimen tributario de la Argentina y Santa Fe, así como también la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, quien lleva adelante la política criminal en el país. Invitó a salir a hablar con todas las ciudadanas y los ciudadanos con profundo espíritu democrático para romper la proscripción de Cristina.

Para el cierre, el senador Oscar Parrilli se mostró muy contento de estar en Rosario con tanta militancia. En su alocución aclaró que la premisa para ir a elecciones en el año 2023 es sin la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ya que todos los intentos de proscripción han fracasado en la historia argentina. Subrayó que “Con proscripción no hay democracia, ya que con nuevos métodos se repiten las mismas estrategias que fracasaron”. Posteriormente analizó en profundidad el contexto internacional para comprender la realidad actual y los desafíos de la Argentina para el futuro en materia de los recursos naturales. A su vez celebró la creación del Observatorio y puso al Instituto Patria a trabajar mancomunadamente con el mismo.

Esta nueva herramienta que será coordinada por el Prof. Fabio Gentili está abierta a la participación de militantes políticos del campo nacional y popular y a profesionales de distintos saberes que quieran participar. El primer informe estará listo en tres meses y a partir de allí se buscará aportar desde el conocimiento real del territorio distintas propuestas de políticas o nuevas acciones de gobierno para lograr garantizar más derechos con inclusión y equidad.