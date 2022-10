Willer Ditta con chances de volver, ¿será con línea de tres o como lateral?

Adrián Coria trabaja con el equipo de cara al partido del lunes a las 21.30 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Y para ese partido sabe que no podrá contar con el suspendido Djorkaeff Reasco, y posiblemente todavía no tenga disponible a Ramiro Sordo, con una molestia muscular.

El entrenador interino sabe que en esta recta final de cuatro partidos la administración del físico de los futbolistas es casi tan importante como lo futbolístico. Newell’s llega con jugadores cansados tras un torneo largo y con muchas lesiones. Y si bien Coria tiene más variantes disponibles, no todos los futbolistas están para 90 minutos.

En ese sentido, Willer Ditta ya tuvo dos partidos de descanso y está para volver. Tener al colombiano afuera no tiene lógica, más allá del gran momento del paraguayo Velázquez y el rendimiento siempre parejo de Cristian Lema.

En este partido Coria deberá definir dónde ubica a Ditta. Una alternativa es hacer descansar a Lema, aunque no parece la mejor opción. Otra alternativa es parar un esquema con línea de tres, como lo hizo Sanguinetti en gran parte de este torneo. Esa es una ventaja, ya que no es algo que tenga que trabajar demasiado el DT. Y si bien a Coria no le seduce demasiado el esquema, parecería ser la mejor opción. La tercera alternativa es incluir a Ditta como lateral izquierdo, más allá de que Martín Luciano ya puede regresar. Hubo una prueba similar cuando Coria ubicó a Velázquez como lateral derecho ante Independiente, aunque sin éxito.

Un cambio obligado será en ataque. La expulsión de Reasco obliga al DT a realizar una variante. El candidato a ingresar es Cristian Ferreira, pero el mediocampista está con una molestia muscular menor y su presencia está en duda. Algo similar sucede con Ramiro Sordo, quien sería preservado un partido más.

En ese sentido, si se tiene en cuenta que tras el partido con los santiagueños la Lepra jugará a los tres días con Tigre y enseguida lo hará ante Boca –ambos en el Coloso- arriesgar a un jugador que no está en plenitud es un riesgo, ya que cualquier lesión hoy deja a un futbolista fuere del resto del torneo.

¿Qué opciones tiene el DT? Si se decidiera por jugar con línea de tres, Amando Méndez o Tomás Jacob ocuparían el sector derecho; Martín Luciano el izquierdo; Pablo Pérez y Juan Sforza quedarían como doble cinco; y Juan Garro y Francisco González se sumarían en ofensiva a Juan Manuel García. Esto bajo un esquema 3-4-3 o 5-4-1.

De todas maneras no hay que dejar de lado el 4-4-2 o 4-3-3 que más lo seduce a Coria, por su línea martinista. Y ahí deberá optar por ubicar a Ditta de tres o darle descanso a Lema. En este dibujo, si no llega Ferreira, el DT deberá definir si suma a Guillermo Balzi o adelanta a Pérez e incluye a Marcelo Esponda o Marcos Portillo.

Por ahora solo se trata de especulaciones. Opciones que tiene Coria de cara a un partido muy importante en la carrera de conseguir un pasaje a la Copa Sudamericana.