Aníbal Matellán, uno de los candidatos a Director Deportivo leproso

Ignacio Astore ya definió que el nuevo entrenador leproso lo definirá una vez que termine el torneo, cuando pueda sentarse con algunos entrenadores que tiene en carpeta y aún están con trabajo. La nómina de los candidatos incluye a Facundo Sava, Gustavo Munúa, Ricardo Zielinski (desocupado), Diego Martínez o incluso Juan Pablo Vojvoda. Y lo más probable es que la decisión sea durante el mes de noviembre.

Mientras tanto, el presidente leproso mantiene algunas charlas en busca de cerrar al Director Deportivo, un cargo que seguramente estará definido antes de conocerse el nombre del próximo DT.

“No necesariamente será alguien con pasado en Newell’s, mucho menos alguien muy involucrado con el club”, confió Astore al dar algún indicio de los candidatos.

Por eso no sorprende que la lista de candidatos incluya a nombres que no tienen ninguna relación con la Lepra. Hubo un contacto con Diego Milito, pero el ex Racing le comunicó que esperaba algo en Buenos Aires, ya que no quiere movilizar a su familia. Y en las últimas horas surgieron tres nombres más, uno con buenas chances y otro descartado por el presidente.

David Trezeguet fue uno de los nombres que apareció como candidato en el Parque, pero desde la dirigencia aseguran que no hubo ningún contacto. Sí, en cambio, hay un postulante con buenas chances con quien ya hubo un contacto: Aníbal Matellán.

El ex lateral de Boca trabajó justamente en la dirección deportivo del xeneize junto a Nicolás Burdisso y es una de las opciones que maneja la dirigencia para el cargo.

Matellán asumió en Boca luego de la derrota en la final de la Libertadores en Madrid, a fines de 2018, pero junto a Burdisso dejaron el cargo al asumir Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.

Otro nombre que surgió como posibilidad es Fabián Cubero, aunque por ahora no hubo ningún contacto formal con el ex Vélez.