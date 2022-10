Viral: le cobraron $1.100 una galletita con jamón y queso en un bar y los escrachó en las redes

Este sábado 29 de octubre, a las 21, un usuario llamado Germán Fermo compartió en su cuenta de Twitter su indignación por lo que le había ocurrido en el bar La Biela, del barrio porteño de Recoleta. El doctor en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, se pidió una galletita de agua con jamón y queso en el mítico café de la Ciudad. Cuando llegó la cuenta, el hombre se quedó mudo: le cobraron 1.100 pesos.

Furioso, hizo su descargo en su perfil en la red social, que luego se viralizó. “Estoy en La Biela de Recoleta. Pedí una Traviata de mierda, que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierda, y me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, escribió junto con una imagen del “sándwich”.

En Twitter los comentarios a raíz de la publicación de Fermo fueron de todo tipo. Algunos internautas coincidieron con la molestia del comensal, mientras que otros le recordaron que el precio estaba en la carta, que lo hubiese consultado antes de hacer el pedido, y otros hasta lo invitaron a comer un asado por menos dinero que el que gastó en la Traviata.

El sitio Infobae se puso en contacto con el hombre, quien contó que ese día tenían planeado ir con su novia al teatro y antes decidieron pasar por La Biela a tomar un tentempié. Pidieron dos cafés en jarrito, un agua sin gas y los “sándwiches” de la discordia.

“Hicimos un pedido muy básico y sin mirar la carta. Claro, cuando pedí la cuenta y el mozo me dijo lo que teníamos que pagar me sorprendí. ‘¿Vos estás seguro de lo que me estás cobrando? ¿No te habrá confundido de mesa? Parece que me comí un pollo al spiedo’, le dije”, contó.

Fermo compartió el ticket con el portal web y en el desglose de la cuenta se puede ver que el “sandwich mixto y cocido” –tal como figura en la cuenta– costó $ 1.100 cada uno.

“Ni bien pagué, tuiteé lo que me había pasado porque no lo podía creer: una galletita de agua, dos fetas de jamón, dos de queso y otra galletita de agua… es un delirio lo que me cobraron”, sumó el doctor en Economía.

El diario porteño Perfil se contactó para comprobar si era cierta la denuncia de Fermo. Desde el bar ubicado en la esquina de avenida Quintana y Roberto Ortiz, a pasos de Avenida del Libertador y frente al Cementerio de Recoleta, confirmaron que sí, que ese es el valor del “sándwich” e indicaron: “Una medialuna con jamón y queso cuesta lo mismo que la Traviata: 1.100 pesos. La medialuna sola, 230 pesos”.