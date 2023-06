¿Viene a Rosario? “Quiero irme de vacaciones y después veré cómo sigue todo”, afirmó Messi

Lionel Messi reiteró que es “difícil” que esté en el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México que se jugará en 2026 por cuestiones “lógicas como la edad”, luego de ser la figura en la victoria 2-0 sobre Australia en Pekín, en el primero de los amistosos que Argentina afrontará en Asia.

El autor del primer tanto en el encuentro se manifestó con tranquilidad sobre su futuro en la Selección y, sobre todo, acerca de la determinación de no estar en el 2026. Es por eso que el insistió: “Lo que dije del próximo Mundial es algo normal, es difícil que se dé. Me enfoco en lo que viene con las Eliminatorias y la Copa América. Esto sigue, tenemos que disfrutar de jugar”. Y profundizó: ”Busco disfrutar el día a día, el último año sobre todo me costó bastante. Hay que pensar en lo que se viene, empieza un ciclo nuevo. Más allá de lo que conseguimos que quedará para siempre, lamentablemente no nos podemos quedar con eso

“Tengo ganas de irme de vacaciones y después me veré cómo sigue todo”, avisó acerca de su futuro a nivel clubes. Por otro lado, Messi -que el 24 de junio cumplirá 36 años- sostuvo que “siempre es lindo” estar en la Selección aunque marcó que se hizo complicado jugar “por la humedad y el calor” en China.

“Seguimos con la misma idea de crecer”, cerró en un breve contacto con TyC Sports apenas terminado el choque en el estadio de Los Trabajadores de la capital del gigante asiático.