Victoria Bustos: la primera en su nombre

Victoria Bustos es una deportista de raza desde bien chiquita, aunque su camino hacia el mundo de los guantes se dio de manera inesperada tras leer un panfleto tirado en la calle que anunciaba un festival de boxeo en el Club Sportivo Alberdi. Por supuesto que asistió y, como se dice, el resto es historia: la de un amor a primera vista que nunca más se rompió y no paró de crecer.

Ese esplendoroso festival fue la chispa que encendió el fuego en los puños de la joven, que posteriormente se convirtió en la primera representante del pugilismo local en lograr un título del mundo, dando lugar a “La Leona” que es hoy en día.

Como gran detalle, al hablar de Bustos es imposible dejar de mencionar a su primer maestro: el ex boxeador profesional Juan “Tito” Unzuga, reconocido púgil que llegó a ostentar los títulos rosarino y provincial de los livianos en la década del 60, tiempos de oro en la historia del boxeo nacional.

Nace La Leona

El encuentro con Unzuga se dio al día siguiente de ese evento en Sportivo Alberdi, cuando Bustos se arrimó al gimnasio y escuchó con sorpresa que el entrenador nunca había dado clases de boxeo a mujeres. Claro que eso no iba a ser un impedimento para La Leona. “Mire: yo voy hacer campeona del mundo”, le dijo con seguridad al profe Unzuga, quien se quedó tan perplejo como sorprendido ante semejantes palabras, muy efectivas por cierto, ya que al día siguiente empezó a practicar.

Pero las sorpresas no cesaron ahí para Unzuga: en su primer entrenamiento, Bustos le confesó que jamás había pisado un gimnasio y mucho menos pegado a una bolsa. “Como vas a ser campeona si nunca practicaste”, retrucó su entrenador, quien no tardó en comenzar a descubrir el potencial de su pupila, quien se fue ganando el apodo de “Leona” a puro zarpazo y sudor de su frente. Y convicción: “Voy hacer campeona del mundo”, repitió con fiereza Bustos ante un Tito Unzuga que a esa altura ya sabía que estaba en presencia una niña convencida de lo que quería. Apenas 45 días después ya estaba debutando como amateur.

El derrotero de una campeona

Con Unzuga como entrenador realizó toda su carrera amateur, en la cual sumó veintitrés subidas al cuadrilátero y un récord de 18 triunfos, una derrota y 4 empates, lo que le brindó una vasta experiencia para debutar en el profesionalismo a las órdenes del viejo maestro.

“Mi debut profesional lo realicé con Tito y como el profe ya estaba grande me dijo que buscara otro entrenador con más posibilidades y contactos para ir en busca de mi sueño, que era abrirme camino a la corona mundial. Lo charlamos y mantuvimos siempre una excelente relación”, expresó Bustos.

La joven rosarina, nacida el 7 de enero de 1989, tuvo su debut profesional en Sportivo América el 8 de julio de 2011, venciendo por puntos a María Angélica Ruiz, logrando por ese camino una seguidilla de seis victorias consecutivas, récord que le abrió la posibilidad de medirse con Érica “La Pantera” Farías en busca del título del mundo, aunque a pesar de su gran performance, sufrió la primera derrota por puntos.

“Esa pelea me abrió las puertas para que la gente me conozca, realicé un buen combate ante una gran rival. A los dos años aparece otra oportunidad por un título mundial que se realizó en Rosario, en el emblemático Sportivo América, el 21 de septiembre de 2013 contra Ana Laura Esteche (tricampeona del Mundo del Consejo Mundial de Boxeo). Gané la pelea y me consagré campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo, pero al estar en juego el título argentino y sudamericano también logré esos cinturones”, rememoró orgullosa Bustos, destacando que en esa oportunidad representó al histórico Ñaro Boxing Club y fue acompañada por Alfredo Rivero (padre e hijo) y Rodolfo Cañete. “Ese triunfo se consideró la mejor pelea del año: obtuve el premio Firpo y luego el titulo Plata Intercontinental tras ganarle a la porteña Agüero”, recordó La Leona.

Tras convertirse en campeona del mundo de la categoría liviano, Bustos logra defender en cinco oportunidades su corona, derrotando sucesivamente a Roxana Laborde, Natalia Aguirre, Claudia López, Kimberly Connor y María Capriolo. La sexta fue la vencida.

En un gran combate, la Leona Bustos pierde su título con la campeona de la AMB, la irlandesa Katie Taylor, el 28 de abril de 2018, en su primera salida al exterior. Aunque no sería la última excursión fuera del país: el 30 de noviembre de 2019 se mide con la colombiana nacionalizada noruega Cecilia Braekthus en el Casino de Montecarlo por los títulos del mundo IBF, IBO, WBA, WBC, WBO de los welter y después enfrenta en Inglaterra a la local Chantelle Cameron por los títulos súper liviano IBF y WBC el 21 de mayo de 2022.

Tras incursionar en las categorías ligero, wélter ligero y welter obtiene una nueva corona mundial en superligero de la FIB, bajo las órdenes del profe “El Ruso” Edgardo Arrighi en la parte aeróbica y Rodolfo Cañete como su técnico de boxeo. En su trayectoria profesional también incursionaría exitosamente en el gimnasio de la Asociación de Empleados de Comercio a cargo de Marcelo Botta.

En su destacada carrera profesional logró realizar trece combates por títulos y en su reciente pelea sumó otro triunfo, esta vez ante Estefanía Karen Alanis, junto a su equipo que está compuesto por el entrenador Osvaldo Salami, su segundo Walter Zoccola y su preparador Edgardo Arrighi, logrando un importante récord de 31 combates (24 triunfos, 7 derrotas y un empate) donde nunca fue nockeada y dejando abierta las posibilidades de ir en busca de un nuevo sueño mundialista.

Escuelita de box

Bustos cumplió otro de sus sueños tras abrir una escuelita de boxeo recreativo, del cual cuenta: “Es una idea que tenía hace muchos años. Lo presenté con la idea de dar boxeo recreativo gratuito a chicos que no tienen como pagar una cuota. Ese proyecto se aprobó pero siempre se encajonó, ya que no gozaba de un espacio físico ni de los elementos de trabajo y fue convirtiéndose en un sueño difícil de construir”.

Pero finalmente terminó encontrando el apoyo que tanto necesitaba: “Esa burocracia llegó a su fin gracias a la intervención del Senador Nacional Marcelo Lewandowski, quien quedó encantado con la idea. Fue así que nos dieron los elementos de trabajo y pudimos poner la escuelita totalmente gratis para jóvenes entre 15 y 21 años, teniendo en cuenta la etapa adolescente y la dificultad para acceder a recursos. Considerando, además, la importancia de socializar, vimos importante que la escuela sea de carácter mixto: abre los días martes y jueves de 18 a 20 en las instalaciones del Club Arizona, ubicado en calles Chacabuco y Riobamba”.

“Pero esto no termina acá”, confiesa Victoria: “El proyecto tuvo repercusión en Granadero Baigorria, donde vivo actualmente y su intendente, que se enteró de la escuelita, me propuso abrir una escuelita allá, lo cual acepté con la finalidad de expandir el deporte de inclusión. Así que ahora estoy dando clases de boxeo recreativo sin costo alguno desde los 15 años, esta vez sin tope y también mixto, que funciona los jueves de 21 a 22”.

Tanto proyectar y maquinar dio sus frutos para Noelia Bustos, quien disfruta a full este presente y sentenció: “Es un nuevo sueño hecho realidad”.

Especial para El Ciudadano de Ever Palermo, ex boxeador amateur y autor de “Rebeldes de uniforme” y “Puños Rosarinos: tierra de campeones”, libro declarado de interés Municipal y Provincial.