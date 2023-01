Vermuth con papas fritas y gordofobia para todas, todos y todes

Por Romina Sarti*

En un enero desaforadamente caluroso, donde la chicharra de la siesta anuncia que el calor va a continuar, la vieja Moria, la bebe gorda de Macedo y la cuarentona de Granata, fueron víctimas de un famoso sistema de opresión (que visibilizaron gracias a su popularidad y cintura mediática). Tres generaciones de mujeres atravesadas por el sojuzgamiento patotero de personas con twitter, Facebook o IG, que se burlan de la edad de Moria y la mandan a guardar; se burlan de los rollos de la una bebe de 7 meses y la mandan a hacer dieta; se burlan del cuerpo de una mujer adulta “dinamitado” por la celulitis. No es casual leer comentarios hostiles, cargados de odio y prejuicio; pero tampoco es casual como en este último tiempo fuimos tomando consciencia que la gordofobia existe, al punto de anular un derecho recreativo como disfrutar de una playa veraniega (tengas la edad que tengas, tengas la corporalidad que tengas).

Días previos Kate Winslet, la protagonista de Titanic, fue foco de atención cuando en una entrevista levantada por los medios cuenta cómo le afecto la opinión de la prensa respecto a su cuerpo:

“Aún cuando una actriz esté en la alfombra roja y se vea espectacular con lo que está vistiendo, el hecho de que comenten: Se ve marcada y tonificada o esa palabra terrible: esbelta. ¡No lo digas! Es hacer algo tan irresponsable y alimenta esta aspiración de mujeres jóvenes hacia ideas de perfección que no existen. La aspiración a tener un cuerpo que la prensa dice que tenemos. Es por solo una noche estamos en ese maldito vestido. Y créeme que me lo saco en el segundo que entro al auto para ir a mi casa, ponerme mis pijamas, comer papitas y tirarme pedos. ¡Eso es lo que hacemos!” Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comunidad de Mujeres 🤝 (@revistaohlala)

En este contexto se estrena The Whale, película cuyo protagonista es un varón obeso que encarna un Brendan Fraser ovacionado por la crítica. La vuelta del actor se enmarca en la trilogía épica “ascenso, caída y renacimiento” de su carrera, que lo vuelve a posicionar como uno de los favoritos de Hollywood. Ganador como mejor actor en los Critics’ Choice Awards, se lo ve emocionado al pronunciar su discurso:

“…Si tú, como Charlie, a quien interpreto en esta película, de alguna forma luchas contra la obesidad o solías pensar como si estuvieras en un mar oscuro, quiero que sepas que tú también puedes tener este regalo, simplemente levántate y ve a la luz, cosas buenas sucederán…” Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Ciudadano (@diarioelciudadano)

Nos resulta más que interesante revisar como en estos últimos 10 días se viralizaron problemáticas íntimamente vinculadas a la gordofobia, a la violencia estética, a la gerontofobia. Claramente estamos en un proceso de cambio de paradigma y, como tal, es natural que las ideas más ortodoxas y tradicionales se encuentren en una encerrona. Sin embargo, cerramos con un interrogante contrafáctico que no deja de repiquetear: ¿es casual que el protagonista de The Whale sea un varón?, y si hubiese sido una mujer gorda ¿qué hubiera pensado la crítica?. Parece que un giro burlón del destino como mientras un varón es premiado por un papel de gordo en el cine, cuatro mujeres (entre ellas infancias) son criticadas por tener corporalidades que no responden a los parámetros que la misma industria instaló.

***

*Licenciada en Ciencia Política (UNR), gorda, aprendiz permanente, estudiante de las diversidades en todos sus niveles, docente de Problemáticas de la Discapacidad, Sociología de la Discapacidad, y de Metodologías en la Universidad del Gran Rosario (UGR). Colaboradora en “Tu mejor golpe”, programa radial Wox 88.3 con la columna “Cuerpas mutantes”. Miembro fundacional de IG: @alicya.para.iberoamerica (Asociación por la liberación corporal y alimentaria para Iberoamérica) Siempre rockera, o como diría mi amiga Berni, laRomiPunk. IG: romina.sarti