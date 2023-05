¡Venga ese abrazo! Ganó Provincial y lo festejaron Sportsmen y El Tala

Ganó Provincial. Lo festejaron Sportsmen y El Tala, que ganaron un puesto y concretaron sus objetivos para el cierre de la fase regular. El Rojo regaló otra tarea formidable este viernes en Esperanza, se impuso 91 a 68 a Almagro y “corrió” a su víctima hasta la séptima ubicación de la zona 1 de la Conferencia Litoral, por lo que Sportsmen se quedó con el cuarto puesto y El Tala fue sexto. Noche redonda de los rosarinos.

En el duelo de cierre de la etapa clasificatoria, Provincial ganó con claridad, construyó desde el inicio un triunfo contundente y se apoyó en su trabajo colectivo para imponerse en una cancha muy difícil. Vicente Garello anotó 21 puntos y tomó 8 rebotes, Adrián Boccia convirtió 17 con 8 rebotes, Alejandro Ettorre 12 con 7 rebotes y 6 asistencias, y Pablo Fernández 11 con 8 asistencias. En el local hizo 16 Leo Strack con 9 rebotes y 6 asistencias y anotó 11 tantos Enz Durigón.

El Rojo fue el uno, agigantó su récord a 14-2 y ahora esperará a que se jueguen los play in para volver a salir a la cancha allá por el 21 de mayo. Lo que está claro que llega muy bien y con chapa de candidatos entre muchos elencos que se reforzaron con todo para esta etapa de la Liga Federal.

Mientras Santa Paula fue el dos y Paracao de Paraná el tres, finalmente Sportsmen Unidos de Rosario (8-8) se quedó con el cuarto lugar y esquivará el primer play in. La victoria de Provincial mandó a Almagro al desempate de mitad de tabla, con cuatro elencos en 7-9. Y allí Sionista de Paraná quedó quinto porque le ganó los dos juegos Olimpia, que fue octavo. El Tala-Almagro definieron en desempate y allí la ventaja fue para los rosarinos por haber ganado con mejor diferencia como local hace apenas unos días.

Entonces, la primeras series de play in serán el lunes a un solo juego con Sionista ante Neptunia, El Tala frente a Ferro de Concordia, Atlético Tala con Caova y Almagro ante Olimpia.

LA TABLA DE LA ZONA 1

Provincial 14-2

Santa Paula 11-5

Paracao 9-7

Sportsmen 8-8

Sionista 7-9

El Tala 7-9

Almagro 7-9

Olimpia 7-9

Caova 2-14

LA TABLA DE LA ZONA 2

Central Entrerriano 9-3

Centro Bancario Gualeguay 7-5

Racing Gualeguaychú 7-5

Social San José 6-6

Atlético Rosario Tala 5-7

Ferro de Concordia 4-8

Neptunia 4-8

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- Sionista ( 5 zona 1) vs. Neptunia (7 zona 2)

Play in 2- El Tala ( 6 zona 1) vs. Ferro (6 zona 2)

Play in 3- Atlético Tala (5 zona 2) vs. Caova (9 zona 1)

Play in 4- Almagro (7 zona 1) vs. Olimpia (8 zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.

GOLEO

ALMAGRO 68: Pablo Spies 0, Matías Felcaro 3, Franco Parola 0, Leo Strack 16, Enzo Durigón 11, Mateo Spies 0, Facundo Viola 10, Rodrigo Riquelme 4, Lucas Andersson 3, Valentín Depetris 10, Federico Pfeiffer 7, Diego Collomb 4. DT: Leandro Spies.

PROVINCIAL 91: Gastón Gerbaudo 9, Leandro Bertaina 0, Pablo Fernández 11, Renzo D’Amari 2, Matías Quiroga 12, Federico Pérez 3, Nicolás Reyero 1, Alejandro Ettorre 12, Tomás Gómez 0, Vicente Garello 21, Matías Stra 3, Adrián Boccia 17. DT: Gustavo Lalima.