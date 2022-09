Una vida de campaña junto al Age of Empires: cuando a veces jugar simplemente ya no alcanza

Más de dos décadas de vida, cientos de miles de fieles alrededor de todo el planeta y millones de dólares en ventas. Apenas un puñado de juegos pueden jactarse de reunir todos esos requisitos. La saga de Age of Empires es uno de ellos. El mundialmente reconocido videojuego de estrategia en tiempo real marcó un antes y un después en su género -y en otros-, rompió moldes y trazó nuevos rumbos. Se presentó con fuerza en 1997 pero no fue hasta más de dos años después con Age of Empires II: The Age of Kings que revolucionó y asombró por completo a toda una generación, muchos de los cuales lo siguen jugando.

Pablo Napolitano es uno de ellos. Su vida gira por y para “el Age”, como lo llaman él y los fieles seguidores de su canal Pablito_AOE por Youtube. Este rosarino de 28 años, radicado desde 2019 en Francia, está decidido a convertirse en comentarista profesional del juego, o mejor dicho en “caster”, que es la palabra correcta que se utiliza en la jerga de los deportes electrónicos para hacer referencia a la persona que se encarga de transmitir la emoción del juego a los espectadores mediante la descripción de jugadas y comentarios con información. Y hay mucha pero mucha información.

“Somos una comunidad pequeña pero con un sentido de pertenencia muy grande, casi como una familia. Así nos sentimos todos los que día a día compartimos esta pasión por el Age”, le cuenta Pablo a El Hincha a través de una video llamada por Meet, el sencillo pero efectivo sistema de comunicación de Google al que tuvimos que recurrir luego de que este periodista fallara estrepitosamente en la tarea de abrirse una cuenta de Discord. Los años no vienen solo.

Quizá por eso la frase que más me quedó grabada a lo largo de los casi 90 minutos de charla que compartimos con este joven emprendedor fue la de “crear contenido”. Una y otra vez: crear contenido. O bien “creador de contenidos”. Y no porque el concepto me suene desconocido a esta altura del partido entre tantísimas redes sociales, sino más bien por la naturalidad y el convencimiento con la que se expresaba.

“Se trata de llevarle algo de calidad a la gente”, argumenta Pablito, como lo conocen sus seguidores. Y tras una breve pausa para reordenar mejor sus pensamientos agregó: “Actualmente hay de todo en Internet, pero la gran mayoría es basura, cosas hechas por y para vender. Queremos marcar una diferencia en ese sentido”.

“Siempre trato de aportar algo de todo lo que este hermoso juego me dio y me sigue dando: desde las horas y horas de emoción delante de la pantalla hasta los amigos que conocí gracias a esta pasión”, expresó Pablo. Y pasión hay de sobra, tanta como para pasarse largas horas frente a la PC con la misión de transmitir este o aquel torneo dentro del universo Age of Empires.

Pablito analiza las partidas de principio a fin: a los protagonistas, su estilo de juego, sus estrategias, defectos y virtudes. Como arrancó la carrera de tal jugador y el potencial de ese otro. Si hasta incluso te enseña a jugar. Esa es su pasión. Así quiere vivir su vida. Eso significa ser “caster”, igual a un relator deportivo pero enfocado exclusivamente en videojuegos y con el reto de matizar su enorme pasión con el profesionalismo que la situación requiere para que el espectador pueda comprenderlo perfectamente.

Pablo y su sueño son presente y futuro de una movida que llegó para quedarse. Los eSports facturan una locura de plata y cuentan con un ejército incontable de fanáticos, literalmente miles de millones que mueven toneladas de dinero. Quizá por eso los principales eventos tienen a marcas de primerísimo nivel como patrocinadores, desde Mastercard a Microsoft y con una proyección cada vez más alentadora para las empresas.

El boom de los juegos electrónicos es una realidad. Cada vez más deportistas son seducidos por la industria, desde David Beckham, Gerard Piqué o Ronaldinho en el ámbito internacional, pasando por el Kun Agüero, la Brujita Verón y el Peque Schwartzman en nuestro país. Y la lista sigue.

Algunas transmisiones en vivo alcanzan millones de reproducciones, aunque Pablo se pone metas muchos más modestas. “No sé si quiero vivir de esto, pero definitivamente sí quiero vivir haciendo esto, al menos por ahora. Si se dan las cosas juntas, mucho mejor”, afirmó este rosarino que lleva en el corazón a Fighiera, la vecina localidad donde vivió muchos años antes de radicarse en el Viejo Continente.

“El próximo paso es ir a la Red Bull, ver a los mejores jugadores de Age del mundo y de paso aprender de los casters profesionales que van a estar cubriendo el evento. La espera se me está haciendo eterna”, contó Pablito, quien hacía referencia a la Red Bull Wololo: Legacy, el certamen de Age of Empires más prestigioso del mundo, el cual se llevará a cabo del 21 al 30 de octubre en el imponente castillo Heidelberg en el sur de Alemania, el sitio elegido para conmemorar las bodas de plata del juego.

Todos los gastos del viaje corren por su cuenta. Semanas y semanas de planificación van llegando a su fin para darle paso al momento tan esperado. “Hacemos una buena parte en tren pero hasta Heidelberg tenemos que ir en colectivo. Voy con otros dos colegas y amigos con los que compartimos esta pasión”, sentenció en la previa del momento más importante de su carrera como caster del Age of Empires II. ¿Acaso no era que los sueños estaban para cumplirse?