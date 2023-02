Una biopic sobre Whitney Houston y la candidata al Oscar “Tár”, entre los estrenos de la semana

El film sobre la afamada cantante titulado “Quiero bailar con alguien” y la película protagonizada por Cate Blanchett se conocen este jueves, junto con la cuarta entrega de la saga de terror japonesa “El Aro” y la animación “Kaguya Sama: Love is war”

Cuatro películas renuevan la cartelera de cine local con propuestas que abordan distintos géneros como el musical con la biópic de Whitney Houston titulada Quiero bailar con alguien, el drama con la candidata al Oscar Tár y el terror de la mano de la reconocida saga El Aro que transita su cuarta entrega. También se conocerá la animación romántica japonesa Kaguya Sama: Love is war de Mamoru Hatakeyama.

“Quiero bailar con alguien”

Bajo la dirección de Kasi Lemmons y con las actuaciones de Naomi Ackie, Ashton Sanders y Stanley Tucci este jueves se conoce el musical biográfico Quiero bailar con alguien. Se trata de una biopic sobre la cantante Whitney Houston, un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada “la voz”. La película presenta un repaso por la historia de la interprete desde que era una niña y cantaba en un coro en Nueva Jersey hasta convertirse una de las artistas de la música pop más exitosas, superventas y premiadas de todos los tiempos.

la propuesta supone no solo una oportunidad para experimentar de nuevo la vida y la música de este icono, sino también para ofrecer el punto de vista de la artista misma, comentado por la gente que mejor la conocía como su hermano, Pat Houston y la cuñada de la cantante, lo que permitió contar su historia con autenticidad, ya que tuvieron acceso a un nivel de entendimiento y a detalles que no se conocerían de no haber contado con la cooperación de su propia familia. La propuesta se podrá ver en los complejos Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Tár”

El drama estadounidense Tár de Todd Field cuenta la historia de la mundialmente famosa Lydia Tár. El film comienza mostrando a Tár en la cúspide de su carrera mientras prepara el lanzamiento de un libro. Pero también se encuentra en un momento muy importante de su vida: estará a cargo de la dirección en vivo de la Quinta Sinfonía de Mahler. Pero no todo será fácil para esta artista. A medida que las semanas se suceden, su vida, que parecía ir sobre rieles, comienza a desmoronarse. En ese contexto la notablemente brillante y encantadora hija adoptiva de Tár, Petra, de seis años, tiene un papel clave. Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lydia, la niña es un apoyo emocional importante para su madre en apuros.

El film está protagonizado por la actriz australiana ganadora de dos premios Oscar Cate Blanchett que, en la próxima entrega, irá por su tercera estatuilla por este trabajo. Además Tár competirá en las categorías mejor película, dirección, guión original, fotografía y edición. El film se conocerá este jueves en Showcase, Hoyts, Cinépolis y Del Centro.

“El Aro 4: el despertar”

Esta semana vuelve a los cines una de las más reconocidas películas de terror japonés, El Aro, que transita su cuarta entrega bajo la dirección de Hisashi Kimura. En esta oportunidad el “video maldito” llega a las manos de la inteligente Ayaka Ichijo a través de un famoso médium conocido como Kenshin que la reta a resolver su misterio de manera científica. Pero las imágenes, que ahora matan en tan solo 24 horas (antes lo hacía en 7 días) llegan a las manos de la hermana de Ichijo y a internet complicando las cosas y desatando una situación de catástrofe mundial. El film se podrá ver en los complejos Showcase, Hoyts, Cinépolis y Monumental.

“Kaguya Sama: Love is war”

La animación romántica japonesa Kaguya Sama: Love is war de Mamoru Hatakeyama centra su trama en la renombrada Academia Shuchiin, donde Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya son los máximos representantes del cuerpo estudiantil. Clasificado como el mejor estudiante de la nación y respetado por sus compañeros y mentores, Miyuki es el presidente del consejo estudiantil. Junto a él, la vicepresidenta Kaguya -hija mayor de la acaudalada familia Shinomiya- destaca en todos los campos imaginables. Son la envidia de todos, considerados como la pareja perfecta. Sin embargo, a pesar de que ambos han desarrollado ya sentimientos por el otro, ninguno está dispuesto a admitirlos. El primero que confiese pierde, será despreciado y se le considerará el menor. La película japonesa se podrá ver en Cinépolis.